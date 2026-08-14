'Cómo nos reímos' protagoniza una noche especial, este sábado en La 2

La 2 ha preparado este sábado una noche de risas a través de un maratón de ‘Cómo nos reímos’, el programa que recupera del Archivo RTVE los mejores momentos de la historia del humor en televisión. La ocasión servirá también para recordar a uno de los cuentachistes más míticos de la historia de España, Eugenio, tras cumplirse este año el 25º aniversario de su fallecimiento.

25 años después de la despedida del gran maestro del chiste, Eugenio Jofra, ‘Cómo nos reímos’ le rinde tributo recordando el extenso repertorio del genial humorista catalán.

El chiste es un género que da para cuatro horas muy especiales en televisión, que es lo que ha preparado el programa de La 2. En concreto, se recuperarán contenidos emblemáticos integrados en cuatro capítulos dedicados al universo humorístico de Eugenio: ‘I love chistes’, ‘La cara B de Eugenio’, ‘Sopa de chistes’ y ‘El hombre de negro’.

Todo un homenaje a su influencia en el humor popular, a su manera particular de construir el chiste y a su capacidad para conectar con el público a través de historias, ironías y, sobre todo, de sus silencios. Eugenio marcó a generaciones, y este especial celebrará el chiste como arte y como encuentro

‘Cómo nos reímos’ lleva desde 2012 recorriendo el Archivo RTVE para recuperar sketches, actuaciones, personajes y situaciones que han hecho reír en Televisión Española a la audiencia durante casi 70 años. El programa, una producción propia de RTVE dirigida por Daniel Villasante, reúne momentos de distintas épocas y formatos para reivindicar el humor como parte de la historia de la televisión.