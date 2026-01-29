'Cómo nos reímos' rinde homenaje a Chiquito de la Calzada en 'Fistrología'

‘Cómo nos reímos’ dedica su entrega esta semana a Gregorio Sánchez Fernández, el inolvidable Chiquito de la Calzada. ‘Fistrología’ es una producción original que recoge los mejores momentos del cómico en el Archivo de RTVE.

Con este monográfico, el programa rinde homenaje a uno de los grandes iconos del humor español. ‘Fistrología’ ofrece un extenso repaso al universo particular de Chiquito de la Calzada, a lo largo de sus diferentes etapas como referente de la comedia a nivel nacional.

Una de las apariciones del recordado humorista RTVE

Los inicios del malagueño no fueron como humorista, sino como cantaor flamenco. En esa etapa arranca un recorrido que pasa por su explosión televisiva en los años 90, y por su posterior conversión en un fenómeno cultural y popular. Un tributo al que se ha convertido en el cómico más imitado y, sin embargo, más inimitable de nuestro país.

Dirigido y realizado por Daniel Villasante, este capítulo cuenta con guion de Rafael Sánchez, edición de Juan Bono, animación de Marta Garabatos, arreglos musicales de Pablo Miyar, postproducción de sonido de Julio Ocaña y producción de Judith Moreno y Arantxa Sánchez.