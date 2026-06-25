José Coronado, padrino de 'Días de cine'
- “Construir personajes y ponerte en su piel te hace ser más tolerante”
- La entrevista completa al actor ya está disponible en la web del programa
- Este sábado a las 19:00 horas en La 2 y RTVE Play
‘Días de cine’ ha nombrado padrino esta semana a José Coronado, ganador de dos premios Goya y uno de los actores más ilustres del cine español. Además, el programa celebrará el centenario de Mel Brooks y repasará los estrenos de la semana, entre los que destacan las españolas ‘Morir no siempre sale bien’ o ‘Viaje al país de los blancos’, y el nuevo fenómeno de terror que ha reventado la taquilla estadounidense: ‘Obsession’.
José Coronado, una bestia de la pantalla
A muchos les resulta prácticamente imposible separar la figura de José Coronado de uno de sus personajes más memorables, el magnético inspector de policía Santos Trinidad en ‘No habrá paz para los malvados’, de Enrique Urbizu. El retrato salvaje y complejo de un agente caído en desgracia que plasmó Coronado le valió a el Goya a mejor actor principal en el año 2012, además del premio Forqué y el Nadal.
En 2024, el actor madrileño cosechó su segundo triunfo en los premios Goya, en este caso como mejor actor de reparto por su papel en la película de Víctor Erice ‘Cerrar los ojos’, nominada en 11 categorías de la 38ª edición de la gran cita del cine español. El director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, ha conversado con José Coronado sobre el oficio que lleva perfeccionando desde hace casi 40 años.
100 años de Mel Brooks
El 28 de junio de 1926 nacía en Nueva York Melvin James Kaminsky, a quien el mundo del espectáculo, la televisión y el cine ha conocido desde hace décadas como Mel Brooks. ‘Días de cine’ celebra el centenario de un tipo hilarante que hizo del humor un arma de resistencia masiva, creador de series míticas como ‘Superagente 86’, y director de películas como ‘Los productores’, ‘El jovencito Frankenstein’, ‘La última locura’ o ‘Sillas de montar calientes’. En labores de producción, es responsable de obras históricas como ‘El hombre elefante’, coprotagonizada por su segunda esposa, Anne Bancroft.
Los estrenos de la semana
El cine español llega a los cines representado por la comedia de Claudia Pinto ‘Morir no siempre sale bien’ y ‘Viaje al país de los blancos’, basada en la historia real de su protagonista, Ousman Umar, quien comparte pantalla con Emma Vilarasau.
Desde Francia se presentan dos títulos, ‘Los últimos días de María Antonieta’, con por Guillaume Canet y Mélanie Laurent; y el desgarrador drama íntimo ‘Nino’.
Tras la maravillosa ‘Once’, las estupendas ‘Sing Street’ y ‘Begin Again’, o la notable serie ‘Modern love’, el irlandés John Cartney insiste con la música y propone ‘Letras robadas’, donde, de nuevo, las canciones desvelan la trama oculta tras cada composición.
En el apartado del cine más comercial, llega ‘Supergirl’, que tomando como referencia la reciente miniserie escrita por Tom King, propone una visión diferente de lo que la mayoría piensa cuando imagina a la prima de Superman.
Después de la sorprendente irrupción de ‘Backrooms’, del prometedor Kane Parsons, aterriza en nuestras salas el título que ha puesto patas arriba la taquilla estadounidense. Fogueado también en YouTube, el creador Curry Barker firma la terrorífica ‘Obsession’. Desde su estreno el pasado 15 de mayo, su largometraje de tan solo 750.000 dólares ha recaudado ya 333,2 millones. El bombazo de lo que va de año.
Y como cada semana, completan el programa las recomendaciones de ‘Días de cine’.