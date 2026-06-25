José Coronado, padrino de 'Días de cine'

‘Días de cine’ ha nombrado padrino esta semana a José Coronado, ganador de dos premios Goya y uno de los actores más ilustres del cine español. Además, el programa celebrará el centenario de Mel Brooks y repasará los estrenos de la semana, entre los que destacan las españolas ‘Morir no siempre sale bien’ o ‘Viaje al país de los blancos’, y el nuevo fenómeno de terror que ha reventado la taquilla estadounidense: ‘Obsession’.

José Coronado, una bestia de la pantalla A muchos les resulta prácticamente imposible separar la figura de José Coronado de uno de sus personajes más memorables, el magnético inspector de policía Santos Trinidad en ‘No habrá paz para los malvados’, de Enrique Urbizu. El retrato salvaje y complejo de un agente caído en desgracia que plasmó Coronado le valió a el Goya a mejor actor principal en el año 2012, además del premio Forqué y el Nadal. 35.30 min Días De Cine: Entrevista completa José Coronado. En 2024, el actor madrileño cosechó su segundo triunfo en los premios Goya, en este caso como mejor actor de reparto por su papel en la película de Víctor Erice ‘Cerrar los ojos’, nominada en 11 categorías de la 38ª edición de la gran cita del cine español. El director de ‘Días de cine’, Gerardo Sánchez, ha conversado con José Coronado sobre el oficio que lleva perfeccionando desde hace casi 40 años.

100 años de Mel Brooks El 28 de junio de 1926 nacía en Nueva York Melvin James Kaminsky, a quien el mundo del espectáculo, la televisión y el cine ha conocido desde hace décadas como Mel Brooks. ‘Días de cine’ celebra el centenario de un tipo hilarante que hizo del humor un arma de resistencia masiva, creador de series míticas como ‘Superagente 86’, y director de películas como ‘Los productores’, ‘El jovencito Frankenstein’, ‘La última locura’ o ‘Sillas de montar calientes’. En labores de producción, es responsable de obras históricas como ‘El hombre elefante’, coprotagonizada por su segunda esposa, Anne Bancroft.