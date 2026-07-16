La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez y ordena la devolución de su pasaporte
- Sostiene que debe seguir el procedimiento por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación
- Retira las medidas cautelares que le impuso el juez Peinado que le impedían salir del país
La Audiencia de Madrid ha decidido mantener el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. De este modo, el tribunal madrileño retira dos cargos contra ella y que mantenía el juez instructor Juan Carlos Peinado.
En un auto difundido este jueves y al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados ordenan que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
La Audiencia de Madrid, asimismo, ha decidido separar al empresario Juan Carlos Barrabés del juicio con jurado popular. "Se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos", dice el auto sobre su situación.
Sobre las medidas cautelares a Begoña Gómez y a su asesora, la Sala las ha retirado todas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial. Todo ello, precisan los magistrados, "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".
El Gobierno reitera que Begoña "es inocente" y que se trata "de una causa política"
Tras conocer el auto de este jueves, el Gobierno ha vuelto a defender la inocencia de la mujer del líder del Ejecutivo. "Begoña Gómez es inocente. Todo el que conozca la instrucción sabe que se trata de una causa política, que tiene su origen en una denuncia falsa, basada en noticias falsas, y cuya única motivación es el acoso y la persecución a la mujer del Presidente del Gobierno", aseguran fuentes de La Moncloa a RTVE.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ironizado sobre que la Audiencia Nacional comunique este hecho el mismo día que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya avalado la ley de amnistía. "¿Lo veis niños? Son todo casualidades. La Audiencia Provincial casualmente decide hoy enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado. No sea que os centréis en la sentencia del TJUE y os desviéis de lo importante", ha publicado el ministro en X.
Fuentes del PSOE siguen la misma línea que el Gobierno e insisten en que esta es "una causa política" y que se "inició tras una denuncia falsa de una organización ultraderechista, para acosar y perseguir a la mujer del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno". Y concluyen: "Confiamos plenamente en que la verdad terminará imponiéndose".
Desde el PP, fuentes de la formación critican la situación procesal de la mujer del presidente insisten en que "en la misma semana en la que el hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado por prevaricación, se confirma que su esposa se sentará en un banquillo por los delitos de tráfico de influencias y malversación".
Los populares también inciden en los otros casos de presunta corrupción que cercan al PSOE. "Es una situación sin precedentes en la democracia española e inconcebible en cualquier democracia europea, que se suma a las 127 imputaciones por corrupción que rodean al presidente del Gobierno y a su partido, el PSOE. Ningún demócrata debería normalizarlo", insisten las fuentes.