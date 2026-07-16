La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez y ordena la devolución de su pasaporte

La Audiencia de Madrid ha decidido mantener el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. De este modo, el tribunal madrileño retira dos cargos contra ella y que mantenía el juez instructor Juan Carlos Peinado.

En un auto difundido este jueves y al que ha tenido acceso RTVE, los magistrados ordenan que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Madrid, asimismo, ha decidido separar al empresario Juan Carlos Barrabés del juicio con jurado popular. "Se seguirá la investigación en procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos", dice el auto sobre su situación.

Sobre las medidas cautelares a Begoña Gómez y a su asesora, la Sala las ha retirado todas, consistentes en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial. Todo ello, precisan los magistrados, "sin perjuicio de que ambas estén localizadas en todo momento".