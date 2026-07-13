La Audiencia de Madrid decide si envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez

Los cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid decidirán este lunes sobre un punto clave en la causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno: la resolución del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio con jurado popular junto a su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, y al empresario Juan Carlos Barrabés por los dos últimos delitos.

Reunidos en pleno, los magistrados de la sección 23 deliberarán sobre el recurso de apelación presentado por la defensa de Gómez en contra del auto de transformación al procedimiento de la ley del jurado. El recurso del letrado de Gómez cargaba contra la instrucción de Peinado en el recurso contra la decisión de enviarla a juicio asegurando que se estaba investigando a su representada "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Los magistrados también deliberarán sobre un recurso presentado por la acusación popular contra la decisión del juez de sobreseer el delito de intrusismo, y otro de Hazte Oír, que quiere salir de la acusación popular conjunta. Esta asociación y el autodenominado sindicato Manos Limpias también han presentado un recurso contra el sobreseimiento del delito de intrusismo.

La investigación sobre la cátedra de la UCM y la contratación de Álvarez Esta causa, abierta en abril de 2024, se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la creación y el patrocinio del software creado para la misma, en si influyó a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos y en el trabajo que presta para ella su asesora, pagada con fondos públicos. La Audiencia de Madrid, superior jerárquico de Peinado, en ocasiones ha ratificado sus decisiones pero otras veces las ha rectificado o revocado, como ocurrió cuando anuló, por falta de motivación, la resolución del juez que transformaba la causa en procedimiento de jurado popular. La Audiencia de Madrid anula la decisión de que un jurado popular juzgue a Begoña Gómez Precisamente en respuesta a esta resolución el magistrado dictó, el 11 de abril, un nuevo y extenso auto en el que cerró la instrucción e insistió en juzgar mediante jurado a los tres procesados por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Archivó en cambio las actuaciones por el presunto delito de intrusismo profesional que seguía contra Begoña Gómez por haber firmado unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra. Tras el auto de abril, que el juez confirmó en mayo rechazando los recursos de la Fiscalía y de las defensas, éstas recurrieron y ahora la Audiencia Provincial decidirá.