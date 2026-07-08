Begoña Gómez recupera su pasaporte y podrá viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija
- El juez sustituto justifica la autorización por la "buena relación" entre ambos países y mantiene el veto a Ankara
- Sánchez evita pronunciarse sobre la decisión judicial desde la cumbre de la OTAN
Según ha podido saber RTVE, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya ha recuperado su pasaporte para viajar a Londres y asistir a la graduación de su hija.
El juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio con jurado a Gómez por cuatro presuntos delitos, acordó el pasado 20 de junio retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España como medida cautelar hasta la celebración del juicio al apreciar riesgo de fuga. Posteriormente, la defensa de Gómez solicitó autorización para viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio. La petición incluía su incorporación a la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno en la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara, y un posterior desplazamiento a Londres para asistir a la graduación de su hija.
Durante las vacaciones de Peinado, la solicitud fue resuelta por el juez sustituto, Antonio Viejo, quien autorizó el viaje a Londres entre el 8 y el 10 de julio, pero rechazó el desplazamiento a Ankara. En su resolución, argumentó que la asistencia de Gómez a la cumbre respondía únicamente a “razones de cortesía institucional”, sin una intervención activa, y destacó que Turquía no forma parte de la Unión Europea.
En cambio, justificó la autorización para viajar al Reino Unido por la “buena relación de cooperación judicial” entre ambos países, incluso tras el Brexit, y por la naturaleza del acto al que iba a asistir.
Sánchez evita pronunciarse desde Ankara
Mientras, desde Ankara, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre esta cuestión y ha señalado que ya ha respondido a preguntas sobre este asunto en otras ruedas de prensa y en el Congreso de los Diputados, por lo que ha remitido a esas declaraciones al considerar que su posición es conocida. Gómez no pudo acompañar a la delegación española en la cumbre de la OTAN al no haber recibido autorización judicial para viajar a Turquía.
Este miércoles también ha trascendido que Peinado, en un auto fechado el 30 de junio y anterior a la decisión de su sustituto, rechazó el argumento de la defensa de que no existía riesgo de fuga. El magistrado sostuvo que “no sería la primera ocasión” en la que un presidente del Gobierno de un país de la Unión Europea “se fuga” a un país del continente africano en el contexto de un caso de corrupción.
La decisión de Peinado de abrir juicio oral contra Gómez y retirarle el pasaporte, al considerar que existía riesgo de fuga con la posible colaboración de sus escoltas, llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a ordenar al promotor de la Acción Disciplinaria que valore si el magistrado incurrió en una posible falta disciplinaria grave.