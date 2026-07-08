Begoña Gómez recupera su pasaporte y podrá viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija

Según ha podido saber RTVE, la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ya ha recuperado su pasaporte para viajar a Londres y asistir a la graduación de su hija.

El juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio con jurado a Gómez por cuatro presuntos delitos, acordó el pasado 20 de junio retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España como medida cautelar hasta la celebración del juicio al apreciar riesgo de fuga. Posteriormente, la defensa de Gómez solicitó autorización para viajar al extranjero entre el 7 y el 10 de julio. La petición incluía su incorporación a la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno en la 36.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, celebrada en Ankara, y un posterior desplazamiento a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Durante las vacaciones de Peinado, la solicitud fue resuelta por el juez sustituto, Antonio Viejo, quien autorizó el viaje a Londres entre el 8 y el 10 de julio, pero rechazó el desplazamiento a Ankara. En su resolución, argumentó que la asistencia de Gómez a la cumbre respondía únicamente a “razones de cortesía institucional”, sin una intervención activa, y destacó que Turquía no forma parte de la Unión Europea.

En cambio, justificó la autorización para viajar al Reino Unido por la “buena relación de cooperación judicial” entre ambos países, incluso tras el Brexit, y por la naturaleza del acto al que iba a asistir.