Peinado dice que no pretendía "ofender" a los escoltas de Begoña Gómez pero recuerda: "Existe Asuntos Internos"

El juez Juan Carlos Peinado ha asegurado que no pretendía "ofender" a los escoltas de Begoña Gómez cuando afirmó que le retiraba el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno como medida cautelar al considerar que podrían ayudarle a fugarse, pero ha recordado en un informe que no existiría la unidad de Asuntos Internos del cuerpo, si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que "no cumplen adecuadamente sus obligaciones".

En un informe fechado el pasado 30 de junio al que ha tenido acceso RTVE, el juez ha justificado su decisión de retirar el pasaporte en que "presidentes del Gobierno" de otros países se han fugado. Así responde el magistrado tras el recurso de queja presentado por la esposa del presidente del Gobierno ante la Audiencia de Madrid en la causa en la que está acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.