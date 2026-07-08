Peinado dice que no pretendía "ofender" a los escoltas de Begoña Gómez pero recuerda: "Existe Asuntos Internos"
- Justifica su decisión de mantener la retirada de pasaporte en que presidentes de otros países se han fugado
- Así figura en un informe del pasado 30 de junio en el que responde al recurso de queja presentado por la defensa
El juez Juan Carlos Peinado ha asegurado que no pretendía "ofender" a los escoltas de Begoña Gómez cuando afirmó que le retiraba el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno como medida cautelar al considerar que podrían ayudarle a fugarse, pero ha recordado en un informe que no existiría la unidad de Asuntos Internos del cuerpo, si no existiera la posibilidad de que haya elementos individuales que "no cumplen adecuadamente sus obligaciones".
En un informe fechado el pasado 30 de junio al que ha tenido acceso RTVE, el juez ha justificado su decisión de retirar el pasaporte en que "presidentes del Gobierno" de otros países se han fugado. Así responde el magistrado tras el recurso de queja presentado por la esposa del presidente del Gobierno ante la Audiencia de Madrid en la causa en la que está acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
La fuga de un primer ministro italiano que había dimitido
Como ejemplo de un caso de fuga, pero sin mencionar su nombre, Peinado pone el caso del presidente de Italia que huyó a Túnez cuando se encontraba bajo un procedimiento de investigación por corrupción y señala que "sin duda" disponía de toda la escolta oportuna. Se trata, según los datos que señala el juez, de Bettino Craxi, que se fugó de Italia en 1994, pero en este caso, ya había dejado de ser primer ministro, cargo del que dimitió en 1987.
Peinado insiste en que hay policías que no cumplen la ley y pone como ejemplo la investigación de conductas de miembros de la Policía Nacional que terminaron con sentencias condenatorias. Sin especificar, menciona que así ha ocurrido con algún máximo responsable en el aeropuerto de Barajas.
Además, el juez señala que la función de los policías que acompañan en sus desplazamientos al presidente del Gobierno y a su esposa es protegerles frente a terceros de posibles ataques a su integridad física, pero no la de evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente.