Toros del tercer encierro de San Fermín 2026: Victoriano del Río, valor seguro y garantía de éxito

La ganadería de Victoriano del Río regresa por decimoquinto año a los Sanfermines convertida en todo un clásico de estas fiestas. Será protagonista del tercero de los encierros, el del próximo jueves 9 de julio, que contará con seis toros y arrancará su recorrido en la Cuesta de Santo Domingo de la ciudad.

Las reses de Victoriano están presentes desde hace tiempo en todas las grandes ferias y son sinónimo de espectáculo y bravura con posibilidades. Son toros serios, con movilidad y clase, y representan una versión moderna y exigente del encaste Domecq. "Buscamos ante todo un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho, para que toda esa bravura le haga estar cómodo con su morfología", destaca Pablo del Río, miembro de la saga familiar de ganaderos, en un vídeo corporativo.

Encierro de la ganadería Victoriano del Río durante la pasada edición EFE/Jesús Diges