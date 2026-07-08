Toros del tercer encierro de San Fermín 2026: Victoriano del Río, valor seguro y garantía de éxito
- El tercer encierro contará con seis toros y arrancará su recorrido en la Cuesta de Santo Domingo
- Sigue el tercer encierro de San Fermín en el especial 'Vive San Fermín' de La 1, RNE y RTVE Play
La ganadería de Victoriano del Río regresa por decimoquinto año a los Sanfermines convertida en todo un clásico de estas fiestas. Será protagonista del tercero de los encierros, el del próximo jueves 9 de julio, que contará con seis toros y arrancará su recorrido en la Cuesta de Santo Domingo de la ciudad.
Las reses de Victoriano están presentes desde hace tiempo en todas las grandes ferias y son sinónimo de espectáculo y bravura con posibilidades. Son toros serios, con movilidad y clase, y representan una versión moderna y exigente del encaste Domecq. "Buscamos ante todo un toro bajo, proporcionado, musculado y ancho, para que toda esa bravura le haga estar cómodo con su morfología", destaca Pablo del Río, miembro de la saga familiar de ganaderos, en un vídeo corporativo.
Uno de los hierros más destacados del toreo actual
Entre algunos de sus importantes hitos está ser el hierro que ha propiciado más Puerta Grandes en Las Ventas en las últimas décadas. No en vano, es una divisa muy del gusto de las figuras del toreo para las plazas de mayor responsabilidad, de primera categoría, las que piden un toro con trapío, pitones y volumen.
Los toros de Victoriano del Río estuvieron presentes en el cuarto encierro de la pasada edición de San Fermín, que destacó como uno de los más rápidos de las fiestas pamplonesas en 2025, con una duración de dos minutos y 19 segundos. Los astados de la ganadería madrileña permitieron a los mozos lucirse entre los huecos que dejó una manada muy agrupada.