Así será San Fermín 2026: fechas, agenda diaria, conciertos y tradiciones de las fiestas de Pamplona

Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio... ¡San Fermín! Cada mes de julio, Pamplona cambia de piel y el rojo y el blanco toman todas sus calles. La ciudad se prepara para vivir nueve días en los que la tradición, la música y la cultura se mezclan con un ambiente único que atrae a miles de personas de todos los rincones del mundo. Del lunes 6 al martes 14 de julio, la capital navarra volverá a rendir homenaje a San Fermín con una programación pensada para todas las edades.

Aunque hoy en día los Sanfermines son una celebración de alcance internacional, sus orígenes se remontan a la Edad Media. Las primeras festividades en honor al santo se celebraban el 10 de octubre, con actos religiosos y comidas populares. Con el paso del tiempo, se fueron sumando músicas, danzas y representaciones. Ya en 1591, el Ayuntamiento decidió trasladar estos festejos al 7 de julio para aprovechar el buen tiempo y hacerlos coincidir con la feria franca. Desde entonces, ha ido evolucionando durante más de cuatro siglos.

Cada año, las fiestas cuentan con un cartel que busca condensar en una sola imagen la esencia de San Fermín. En esta edición, la obra seleccionada por votación popular ha sido La Cuadrilla, de la artista pamplonesa Marta Garatea Almagro. La ilustración reúne algunos de los momentos más significativos de las fiestas desde su propia mirada personal.

Cartel de 'La Cuadrilla' por Marta Garatea para los Sanfermines 2026 Marta Garatea/ Ayuntamiento de Pamplona

¿Qué es el chupinazo? El momento más esperado por los pamploneses y las pamplonesas. El txupinazo es el acto que marca el inicio de las fiestas de la capital navarra. El evento tiene lugar cada 6 de julio, poco antes de las 12 del mediodía, cuando el alcalde, junto a los miembros del Ayuntamiento, sale al balcón de la casa consistorial. Miles de personas se concentran en la plaza y cuando se acerca el momento del disparo del cohete, la tensión colectiva se convierte en euforia. El estruendo del chupinazo desata gritos, cánticos y la famosa proclamación que da inicio oficial a las fiestas. En ese instante, Pamplona cambia por completo: comienza una celebración masiva que se prolonga durante varios días. Es el punto de partida simbólico que transforma la ciudad en un escenario continuo de fiesta. Este año, el protagonista de este gran momento será la Subdirección de Urgencias de Navarra, seleccionados por una votación popular. La Subdirección de Urgencias de Navarra lanzará el Chupinazo de San Fermín 2026 tras ganar la votación popular Santiago Riesco Pérez

¿Por qué se canta el "Pobre de mí"? Los Sanfermines no se entienden sin la música, el hilo conductor de toda la celebración. La presencia de gaiteros, bandas de música y charangas de peñas es esencial para dar vida a cada momento festivo. Esta tradición musical no solo acompaña los actos, sino que también refuerza la identidad colectiva de la fiesta y su carácter popular. Uno de los momentos más emotivos llega con la despedida de las fiestas, cuando se entona el "Pobre de mí" a medianoche del 14 de julio en la plaza del Ayuntamiento. Allí, miles de personas se reúnen con velas para cerrar simbólicamente los Sanfermines en un acto que ha ido creciendo desde sus primeras concentraciones oficiales en 1968 hasta convertirse en una multitudinaria ceremonia de despedida. Después, los asistentes se dirigen a la Iglesia de San Lorenzo para dejar velas y anudar los pañuelos rojos en una escena cargada de emoción. 01.29 min Pamplona pone fin a los Sanfermines de 2025 con el tradicional "Pobre de Mí"

La plaza del Castillo, el epicentro de la música en San Fermín 2026 La plaza del Castillo se convertirá un año más en el gran escenario de las fiestas de los Sanfermines. Del 6 al 13 de julio, a partir de las 23.45 horas, la plaza reunirá propuestas muy diversas que van del pop al rock, pasando por el folk contemporáneo y los sonidos urbanos más actuales. La programación comenzará con Isabel Aaiún, autora de uno de los grandes éxitos del verano de 2024 con "Potra salvaje", seguida del icónico grupo Boney M feat. Maizie Williams. Al día siguiente, tomarán el relevo el rock contundente de Bala y KOMA en una jornada marcada por las guitarras y la actitud. También pasarán por el escenario Motxila 21 y Brigade Loco, dos propuestas que refuerzan el vínculo con la escena local y el carácter colectivo de la música hecha en Navarra. Más adelante llegarán Merina Gris y La Txama, representantes de la renovación y la diversidad sonora de la escena emergente, y Hofe y Jarfaiter, con una mezcla de rap, actitud y sonidos urbanos. 01.42 min Ojete Calor, Shinova, Marlena, Isabel Aaiun y Koma en el cartel musical de San Fermín La plaza del Castillo acogerá, asimismo, la sensibilidad y el pulso contemporáneo de Neomak junto al directo intenso de Shinova. Marlena, participantes del Benidorm Fest 2024, presentarán su pop directo y actual, mientras que Ojete Calor pondrá la nota más irreverente y desenfadada de las fiestas. La banda formada por Carlos Areces y Aníbal Gómez hará bailar a Pamplona al ritmo de temas como "Mocatriz", "Viejoven" o "Tonta Gilipó", entre otros.

La diversidad cultural en la plaza de la Compañía Después de nueve años, la plaza de la Compañía se ha consolidado como uno de los escenarios con más personalidad de los Sanfermines gracias a una propuesta artística reconocible: grandes nombres internacionales por la noche y una firme apuesta por el talento local por la tarde. La programación de este año recorrerá estilos como el house, el reggae dub, el blues o el jazz, incorporando además sonidos africanos, latinos y propuestas de vanguardia. Las noches empezarán el 6 de julio con la australiana CC! y Celia Carrera y continuarán con nombres como Frente Cumbiero, Tarta Relena, The Zawose Queens, Bibi Tanga & The Selenites, The Scientist feat Shanique Marie (Equiknoxx), Instituto Mexicano del Sonido e Izo Fitzroy, configurando un recorrido por las músicas del mundo y los sonidos contemporáneos. La Plaza del Castillo, llena en San Fermín 2025 EFE/ Jesús Diges En paralelo, la programación de tarde mantendrá su apuesta por la escena local con actuaciones diarias a las 20:00 horas. Artistas y colectivos como Odd Signals, Puttaneska (de momento), Burutik, La Mala Pékora, Puntu Takoma, Euskoprincess, Kumbia vs Salsa o Sedientos de Cumbia reforzarán el vínculo entre la creación local y la diversidad musical que caracteriza a este escenario.

Agenda de Sanfermines 2026: del 6 al 14 de julio

Lunes 6 de julio 12:00 horas. Chupinazo. Casa consistorial. Inicio de las fiestas de Sanfermines 2026.

18:30 horas. Corrida de rejones Plaza de Toros. Andy Cartagena, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza con toros de El Capea.

21:30 horas. Concierto de Isabel Aaiún. Plaza del Castillo.

23.45 horas. Concierto de Boney M feat Mizie Williams. Plaza del Castillo.

Martes 7 de julio 08:00 horas. Primer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Primera corrida. Plaza de Toros. Daniel Luque, Víctor Hernández y Aaron Palacio con toros de Fuente Ymbro.

23:30 horas. Concierto de Bala. Plaza del Castillo.

00:40 horas. Concierto de Koma. Plaza del Castillo.

Miércoles 8 de julio 08:00 horas. Segundo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Segunda corrida. Plaza de Toros. David Galván, Román y Manuel Diosleguarde con toros de Cebada Gago.

23:45 horas. Concierto de Motxila 21. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Brigade Loco. Plaza del Castillo.

Jueves 9 de julio 08:00 horas. Tercer encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Tercera corrida Plaza de Toros. Alejandro Talavante, Roca Rey y David de Miranda con toros de Victoriano del Río y Decortes.

23:45 horas. Concierto de Neomak. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Shinova. Plaza del Castillo.

Viernes 10 de julio 08:00 horas. Cuarto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Cuarta corrida. Plaza de Toros. Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado con toros de Álvaro Núñez.

23:45 horas. Concierto de Marlena. Plaza del Castillo.

Sábado 11 de julio 08:00 horas. Quinto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Quinta corrida. Plaza de Toros. Antonio Ferrera, Juan de Castilla e Isaac Fonseca con toros de José Escolar.

23:30 horas. Concierto de Ojete Calor. Plaza del Castillo.

Domingo 12 de julio 08:00 horas. Sexto encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Sexta corrida. Plaza de Toros. Fortes, Fernando Adrián y Samuel Navalón con toros de La Palmosilla.

23:30 horas. Concierto de Merina Gris. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de La Txama. Plaza del Castillo.

Lunes 13 de julio 08:00 horas. Séptimo encierro. Desde la cuesta de Santo Domingo.

18:30 horas. Séptima corrida. Plaza de Toros. Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo con toros de Miura.

Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo con toros de Miura. 23:45 horas. Concierto de Hofe. Plaza del Castillo.

00:50 horas. Concierto de Jarfaiter. Plaza del Castillo.