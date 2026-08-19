La Alhambra, una edificación sismorresistente que "baila" con los terremotos

La Alhambra no ha sufrido daños significativos por los temblores de la última semana en Granada, lo que ha permitido la reapertura del conjunto monumental este miércoles, gracias a que se trata de una edificación sismorresistente que "baila" cuando se produce un terremoto.

En los últimos días, Granada se ha visto sacudida por varios sismos, siendo los más intensos el del pasado 15 de agosto en Alhendín y el del martes en Gójar, ambos de magnitud 4,8.

Fuentes del Patronato de la Alhambra y del Generalife han explicado a RTVE Noticias que tras esos eventos sísmicos el conjunto no ha sufrido daños estructurales, si bien la Torre de Comares, por aquello de ser la más expuesta, ha sufrido algunos desperfectos, sobre todo en la yesería y elementos ornamentales. "Al ser de mayor dimensión son más susceptibles de desplazarse en caso de terremoto", indican las fuentes. La torre ya tenía grietas en las yeserías por terremotos en el pasado, "eso lleva así desde hace siglos", que se han profundizado por los últimos sismos. Aun así, las fuentes insisten en que no es que haya habido un destrozo o se haya caído una pared, sino que se trata de "pequeños desperfectos, trocitos de yesería que se han caído". Precisamente, esas pequeñas piezas son las que se hicieron hace poco con la nueva normativa de restauración que "hace que todos esos elementos sean los que se edifican más para que se vea que se ha intervenido, por lo que son las intervenciones que se suelen caer más fácilmente".

La Torre de Comares se ubica en el ala norte del monumento y se eleva 45 metros de altura, frente al Albaicín. A principios del siglo XX hubo un gran temblor en Granada, que motivó la intervención del arquitecto Leopoldo Torres Balbás entre 1931 y 1932, donde "se hizo un gran refuerzo". Las fuentes subrayan que es la típica obra que está "tan bien hecha" que no vale la pena tocarla y con este terremoto lo ha demostrado.