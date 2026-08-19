La Alhambra, una edificación sismorresistente que "baila" con los terremotos
- La Alhambra ha reabierto, pero la Alcazaba y los monumentos andalusíes permanecen cerrados
- El conjunto monumental no presenta daños estructurales significativos tras los últimos seísmos
La Alhambra no ha sufrido daños significativos por los temblores de la última semana en Granada, lo que ha permitido la reapertura del conjunto monumental este miércoles, gracias a que se trata de una edificación sismorresistente que "baila" cuando se produce un terremoto.
En los últimos días, Granada se ha visto sacudida por varios sismos, siendo los más intensos el del pasado 15 de agosto en Alhendín y el del martes en Gójar, ambos de magnitud 4,8.
Fuentes del Patronato de la Alhambra y del Generalife han explicado a RTVE Noticias que tras esos eventos sísmicos el conjunto no ha sufrido daños estructurales, si bien la Torre de Comares, por aquello de ser la más expuesta, ha sufrido algunos desperfectos, sobre todo en la yesería y elementos ornamentales. "Al ser de mayor dimensión son más susceptibles de desplazarse en caso de terremoto", indican las fuentes. La torre ya tenía grietas en las yeserías por terremotos en el pasado, "eso lleva así desde hace siglos", que se han profundizado por los últimos sismos. Aun así, las fuentes insisten en que no es que haya habido un destrozo o se haya caído una pared, sino que se trata de "pequeños desperfectos, trocitos de yesería que se han caído". Precisamente, esas pequeñas piezas son las que se hicieron hace poco con la nueva normativa de restauración que "hace que todos esos elementos sean los que se edifican más para que se vea que se ha intervenido, por lo que son las intervenciones que se suelen caer más fácilmente".
La Torre de Comares se ubica en el ala norte del monumento y se eleva 45 metros de altura, frente al Albaicín. A principios del siglo XX hubo un gran temblor en Granada, que motivó la intervención del arquitecto Leopoldo Torres Balbás entre 1931 y 1932, donde "se hizo un gran refuerzo". Las fuentes subrayan que es la típica obra que está "tan bien hecha" que no vale la pena tocarla y con este terremoto lo ha demostrado.
La Alcazaba y la Torre de Tomares cerradas por seguridad
Es por seguridad por lo que se ha optado por mantener cerrada al público la Torre de Tomares.
La Alhambra ha reabierto este miércoles al público a excepción de la Alcazaba y los monumentos andalusíes, que, según el Patronato, permanecerán cerrados hasta que sean inspeccionados y se compruebe que todo está correcto. Con motivo de esta reapertura, los recorridos por los Palacios Nazaríes y el Generalife se han adaptado para garantizar la seguridad de los visitantes ante posibles réplicas y facilitar la evacuación en caso de que sea necesario. El conjunto cerró el martes por el temblor, que motivó la activación de los protocolos de evacuación.
Las fuentes agregan que en la Alcazaba les preocupan algunos elementos arquitectónicos como son las almenas, en caso de que haya alguna réplica. "No queremos que nos alcance ninguna de esas réplicas con visita pública en sitios donde algún elemento se puede caer, aunque no se ha caído nada". La Alcazaba sirvió en su día de área residencial ara la guarnición de élite del Sultán que vigilaba la ciudad palatina.
"Estamos siendo precavidos para que la seguridad de las visitas sea siempre la mejor".
Ahora toca hacer evaluación, aunque "no hay grandes trabajos de restauración, en todo caso en la Torre de Comares", que ya estaban programados para el próximo año. De todas formas, desde el patronato no se prevé ninguna actuación de refuerzo o consolidación de estructuras, porque "no ha habido ese tipo de problemas". "Lo único que se va a restaurar es algún desperfecto que haya podido haber en algún elemento decorativo, pero ahí lo tendríamos que afrontar en los próximos meses, no hay ninguna obra de restauración de emergencia".
Y es que si hay algo que ha demostrado la Alhambra es que "ha aguantado bastante bien el terremoto".