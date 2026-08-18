Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 y varias réplicas sacuden la provincia de Granada

La provincia de Granada ha registrado este martes por la mañana un nuevo terremoto de magnitud 4,8, a las 10:37 horas, con epicentro al noroeste de Gójar y una profundidad de 5 kilómetros. La Junta de Andalucía ha confirmado que tres personas han resultado heridas "de carácter leve" a consecuencia del nuevo seísmo.

El movimiento sísmico constituye uno de los temblores más fuertes registrados hasta ahora dentro de la serie que afecta a la provincia desde el pasado 14 de agosto, y que tuvo como principal evento el terremoto también de magnitud 4,8 registrado el día 15.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), tras aquel seísmo se habían contabilizado cerca de un centenar de réplicas, aunque hasta ahora la de mayor magnitud había alcanzado los 3,3. El nuevo temblor se ha sentido en puntos de otras provincias andaluzas como Almería, Málaga y Córdoba.

El seísmo de este martes ha tenido varias réplicas ya registradas por el IGN. A las 11:35 se ha producido la más fuerte, según cálculos provisionales, con una magnitud de 4,3 y epicentro en Alhendín, a una profundidad de 5 kilómetros. Posteriormente, a las 12:39, se ha producido otra de 4,2 en la misma localidad. Antes, a las 10:53 horas ha habido otra de magnitud de 3,9 y epicentro en Churriana de la Vega que ha sido especialmente sentida por la población en todo el área metropolitana granadina, además de otros temblores también con mediciones previsionales en Alhendín, Gójar y Las Gabias, en estos casos de 2,7; 2,9 y 2,6, entre los más destacables.

Tres heridos leves El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del nuevo temblor registrado este martes en Granada y su área metropolitana. Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital. La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo de 4,8 del pasado 15 de agosto con epicentro en la localidad granadina de Alhendín. Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de "manera inminente". 02.47 min Transcripción completa Gracias por ver el video sí, no estamos pudiendo trabajar como nos gustaría con normalidad porque acabamos de sentir un nuevo temblor... ...esta vez, según el Instituto Geográfico Nacional... ...ha sido de magnitud.. 4 con epicentro en Alendín. Y ha sido el último de un episodio que comenzó a las 10.37 de esta mañana aproximadamente, con uno más grande, más potente, que fue de 4,7 grados y ha sido 5 en total en una hora los que hemos vivido aquí en Granada y que se han sentido en distintas provincias como en Córdoba, en Almería y también en Málaga. Una serie de terremotos que estamos viviendo en Andalucía desde el pasado sábado de madrugada y que están inquietando bastante a la población. Vamos a preguntarles a esta familia a ver si lo han notado. ¿Han notado el terremoto? Sí, sí, buenos días. Sí, hola. Ha sido un temblor bastante espectacular hace aproximadamente una media hora y realmente nos ha costado mucho trabajo, digamos, el recuperarnos, levantarnos, haber despertado el propio terremoto. Y bueno, ha sido realmente complicado una situación muy difícil y bastante angustiosa, ¿no? Lógicamente, había una serie de réplicas después además que nos han hecho salir a la calle. Pues estamos en este momento, yo creo que prácticamente toda la ciudad está realmente ahora alerta aquí en la calle, en las plazas Sí, efectivamente, compañeros. Me gustaría que Alfredo, mi compañero cámara, grabara esta imagen de la Plaza de la Eternidad en el centro de Granada completamente llena de personas que buscan una zona un poco al aire libre alejada de los edificios. Aquí en Granada las calles son muy estrechas y hay riesgo de caída de cascotes de hecho según la Junta de Andalucía ahora mismo hay tres heridos leves uno de ellos es un menor que está... ...ingresado en el hospital por caída ¿no?... ...de ese escombro que ha producido.. este terremoto. También el consejero de Presidencia y de Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho esta mañana que va a convocar de urgencia al Comité de Asesor Sísmico para analizar cuál es realmente la situación, porque, como decimos, desde la madrugada del sábado en esta zona de Andalucía no se paran de producirse estos terremotos Muy bien Diego, gracias por informarnos en directo desde Alendina y en Granada de este nuevo temblor que se producía hace solo unos minutos después de ese más fuerte de 4,7 y te emplazamos a volver a entrar más adelante si tienes cualquier novedad. Gracias y un abrazo Granada registra un nuevo terremoto de magnitud 4,8 En este sentido, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la población "máxima prudencia". "Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor", ha expresado en su cuenta oficial de la red social X. ““