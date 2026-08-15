Mantener la calma, no coger el ascensor o alejarse de las ventanas: qué hacer en caso de terremoto

Cortar la llave del agua, el gas y la luz, no coger el ascensor, alejarse de ventanas o lámparas y, en la medida de lo posible, mantener la calma. Son algunos de los consejos de las autoridades tras el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín (Granada), que ha sacudido gran parte de Andalucía.

Protección Civil y el Instituto Geográfico Nacional han publicado una serie de recomendaciones en sus redes sociales para saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto.

"Estar preparado es clave para afrontar este tipo de emergencias", ha subrayado Protección Civil, que recomienda reforzar las estanterías y las lámparas y evitar colocar objetos grandes encima del mobiliario.

Tener listo un botiquín de primeros auxilios y un kit con linternas, silbato, radio con pilas, extintor y agua embotellada, junto a comida no perecedera es otro de los consejos de las autoridades.

El Instituto Geográfico Nacional recomienda también identificar las zonas seguras y las salidas de emergencia de la vivienda, colegio o lugar de trabajo, y conocer los teléfonos de emergencia.

Dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios y mobiliario urbano Si estás en el exterior, lo mejor es dirigirse a espacios abiertos lejos de edificios, semáforos, farolas, tendidos eléctricos o árboles; y si estás en el interior, aléjate de muebles, ventanas y lámparas y ubícate bajo un mueble resistente o junto a un muro de carga. No olvidar cortar el suministro de agua, luz y gas y, en caso de evacuación, salir siempre por las escaleras y nunca por el ascensor. Si el terremoto te pilla al volante, las autoridades instan a parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo. Testigos del terremoto en Granada: "Estábamos durmiendo, pero nos despertamos, cogimos el móvil y salimos a la calle" Maika Ávila Para aquellos que estén en un lugar de asistencia masiva, lo mejor en protegerse la cabeza y los brazos o resguardarse debajo de asientos y mesas; y si usas silla de ruedas, hay que frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos. En el caso de que el epicentro del terremoto suceda en el mar y pueda producirse un tsunami, lo recomendable es huir hacia el interior y alejarse de la costa.