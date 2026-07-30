Japón eleva a 34 la cifra de muertos por el terremoto mientras continúan las labores de rescate

Las autoridades de la prefectura japonesa de Kumamoto han confirmado este jueves que la cifra de personas fallecidas en el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón este martes, asciende al menos a 34.

Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes en unas labores que se están viendo dificultadas por la ola de calor y los cortes de agua y electricidad que se están produciendo en la zona.

Así lo ha confirmado el principal portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, que ha declarado que "la Policía, los bomberos y el Ejército continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate" ya que estas labores se han convertido en una carrera contrarreloj para sacar al máximo número de personas con vida.

Un centro comercial y una fábrica las zonas más afectadas Cinco de los fallecidos se han contabilizado en el centro comercial de Kashima, operado por Aeon Mall, donde se produjo una explosión instantes después del temblor. Allí todavía siguen trabajando 370 efectivos de bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército en busca de algún superviviente. La situación es aún peor en la fábrica papelera Nippon Paper Industries, ubicada en la localidad de Yatsushiro, donde han aparecido ocho personas muertas después del derribo una gran chimenea a causa del seísmo. Las labores de rescate en este punto de la ciudad están siendo atendidas por 280 bomberos, 70 policías y 30 militares. El problema es que en Japón hay, ahora mismo, una ola de calor que está afectando a la región de Kyushu, donde las temperaturas rozan los 35 grados y se registran altos niveles de humedad. El Ministerio de Medio Ambiente recuerda a los rescatistas que deben mantenerse hidratados y evitar las altas temperaturas para no lamentar golpes de calor. Además, los supervivientes de la tragedia también se están viendo afectados ya que casi 75.000 hogares siguen sin agua debido a los daños de las tuberías y cerca de 23.000 no tienen electricidad. Por este motivo, la División de Gestión de Crisis y Prevención de Desastres de Kumamoto ha habilitado 415 refugios temporales donde permanecen 10.500 personas evacuadas.