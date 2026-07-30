Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play entre el 31 de julio y el 2 de agosto

Tras varios meses de intensa actividad deportiva, Julio se despide con cierta tranquilidad y con el arranque del Campeonato de Europa de deportes acuáticos y el inicio del Tour de Francia femenino como eventos más destacados. Ambas citas serán emitidas en directo y de forma gratuita en Teledeporte y RTVE Play entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto. Piraguïsmo, tenis y balonmano playa completan la programación deportiva de este fin de semana.

El Tour de Francia femenino 2026 se disputará entre el 1 y el 9 de agosto. Las 147 corredoras que tomarán la salida recorrerán el este de Francia en la edición más dura de la historia de esta competición. Serán en total 1.175 kilómetros entre Lausana (Suiza) y Niza, que incluirá este año el ascenso al mítico Mont Ventoux. Entre las favoritas de esta edición se encuentran la vigente campeona Pauline Ferrand-Prévot, del Visma, y Demi Vollering, segunda en las ediciones de 2022, 2024 y 2025 y vencedora en la de 2023. La española Paula Blasi, flamante ganadora de la Vuelta a España femenina 2026, se estrenará en la ronda gala con el UAE Team ADQ.

La ronda gala comenzará por primera vez en su historia fuera de territorio francés. Lo hará desde Lausana, en Suiza, localidad que albergará la salida y la llegada de la primera etapa, que se podrá seguir en directo el sábado 1 de agosto desde las 15:45 horas en Teledeporte y RTVE Play. El domingo 2 de agosto, la etapa entre Aigle - Ginebra, de 149 kilómetros, arrancará su emisión también en directo y gratis en Teledeporte y RTVE Play a las15:45 horas.

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Francia, concretamente París, acogerá también la segunda gran cita deportiva de este verano que arranca este fin de semana: el Campeonato de Europa de deportes acuáticos, que concluirá el próximo 16 de agosto. En esta primera semana saldrán a la piscina del Centro Acuático de París los participantes en saltos y en natación artística. En saltos, durante este fin de semana tendrán lugar las clasificatorias y finales de saltos en piscina, con pruebas individuales y por parejas y equipos en la plataforma de 10 metros y en trampolines de 1 y 3 metros.

España aspira a hacer un gran papel en natación artística, que disputará sus primeras finales este fin de semana. El equipo capitaneado por Andrea Fuentes ha llevado a París a 13 deportistas que se repartirán las distintas pruebas, con el objetivo de, al menos, igualar el número de preseas que obtuvieron en el Mundial de Singapur del pasado año y en la Copa del Mundo de Pontevedra del pasado mes de mayo. Iris Tió y Dennis González volverán a ser los nombres propios del equipo español en esta modalidad, protagonizando pruebas como el dúo mixto libre este sábado 1 de agosto, a partir de las 16:00 horas. El equipo nacional repetirá algunas de las rutinas que han estrenado a lo largo de la temporada, perfeccionadas para la ocasión, como parte de su preparación para el próximo Mundial, que será clave para lograr la clasificación para los JJOO de Los Ángeles 2028.

Alejandro Garcia / EFE

Así, se volverá a escuchar en la piscina de París La Primavera, de Vivaldi, y Berghain, de Rosalía, el espectacular montaje que el equipo nacional estrenó hace unos meses en Pontevedra y con el que consiguieron la plata en rutina acrobática. Para verlo de nuevo, habrá que esperar hasta el miércoles 5 de agosto, a partir de las 15:00 horas.

Además de estas dos grandes citas deportivas, durante este fin de semana se disputará el Campeonato de España de sprint olímpico en piragüismo, desde el Embalse de Trasona (Asturias), y la final del Campeonato de España de balonmano playa, desde Cádiz.

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