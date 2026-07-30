Hora y donde ver la Campeonato de Europa de deportes acuáticos gratis en TV

París acogerá en las próximas semanas el Campeonato de Europa de deportes acuáticos en las distintas modalidades, que incluyen competiciones de natación, natación artística, saltos y natación en aguas abiertas, que se desarrollará, salvo cambio de última hora, en el Río Sena.

El pistoletazo de salida del campeonato será este fin de semana con pruebas en las modalidades de saltos en trampolín y natación artística desde el Centro Acuático de París. Entre el 4 y el 6 de agosto llegará el turno a la natación en aguas abiertas, con tres pruebas en esta edición: sprint de 5 kilómetros, carrera de 10 kilómetros y relevo mixto por equipos. El Campeonato de Europa concluirá con la celebración de las pruebas de natación en piscina entre el 10 y el 16 de agosto, con las cuatro modalidades icónicas (libre, espalda, braza y mariposa), así como relevos, en las distintas distancias. Teledeporte y RTVE Play emitirán gratis y en directo las pruebas más relevantes de toda la competición.

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Los saltos estrenan el Campeonato de Europa En salto, las pruebas de salto tradicional se desarrollarán entre el 31 de julio y el 6 de agosto, mientras que el salto de altura tendrá lugar el 7 y 8 de agosto. La Federación española de natación ha convocado a seis deportistas para saltos y high diving, destacando la presencia en la lista de Carlos Gimeno, actual subcampeón del mundo de la modalidad de saltos de altura. Esta prueba es uno de los platos fuertes de esta edición del campeonato de Europa de deportes acuáticos gracias a la espectacular infraestructura que ha montado la organización, que incluye una plataforma fija a 20 metros de altura sobre el río Sena, frente a la Torre Eiffel. Para ver este espectáculo habrá que esperar al segundo fin de semana de la competición, que arrancará este 31 de julio con las primeras pruebas de saltos en piscina, que se podrán seguir en Teledeporte y RTVE Play. Este viernes 31 de julio se emitirá la final de equipo mixto, a partir de las 14:30 horas. El sábado, el turno llegará a la final sincro femenina de plataforma de 10 metros y la final masculina de trampolín de 1 metro, a partir de las 20:00 horas. El domingo, por su parte, a las 19:00 horas arrancará la final sincro mixto de trampolín de 3 metros y la final femenina de trampolín de 1 metro.

España busca renovar el éxito del Mundial en natación artística Este fin de semana darán inicio también las pruebas de natación artística, donde España ya dio muestras de su poderío el pasado mes de mayo, durante la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Pontevedra. La delegación española sumó un total de nueve medallas, con cinco metales de Iris Tió (oro en solo libre, solo técnico, dúo libre femenino junto a Lilou Lluis y equipo técnico, además de una plata en equipo acrobático). Además, el equipo libre ganó otra medalla de oro y Eneko Sánchez consiguió tres platas (solo técnico, solo libre y dúo mixto junto a Carla Lorenzo). El punto álgido de la participación española en esta competición fue su rutina acrobática, al ritmo de la canción Berghain de Rosalía, con la que se subió al segundo escalón del cajón. España, plata en Pontevedra en el estreno de una dificilísima rutina al ritmo de 'Berghain' de Rosalía El equipo de natación artística, capitaneado por la exnadadora Andrea Fuentes, llega a París lleno de confianza. Fuentes se lleva a trece nadadores, entre los que destacará Iris Tió, que protagonizará los solos (libre y técnico) y, junto a Lilou Lluìs, también los dos dúos femeninos. La final de dúo técnico dará comienzo el viernes 31 de julio a partir de las 18:00 horas y será emitida en directo y gratis por Teledeporte y RTVE Play. El dúo libre se emitirá el sábado 1 de agosto a partir de las 16:00 horas. Tió saltará a la piscina igualmente para participar en el dúo mixto libre junto a Dennis González, que vuelve tras su operación. Será también el sábado 1 de agosto a partir de las 16:00 horas. Dennis será protagonista igualmente en la modalidad de solo técnico masculino de este viernes 31 de julio, a partir de 18:00 horas, en Teledeporte y RTVE Play. La pareja formada por Jordi Cáceres y Carla Lorenzo competirá en la final de dúo mixto técnico el domingo 2 de agosto a partir de las 16:00 horas. Se espera que el equipo repita en este campeonato algunas de las rutinas que ya ha venido mostrando en otras pruebas, destacando la preparada por Tió y Lluís para el dúo técnico, bajo los compases de La primavera de Vivaldi, en la versión de la Filarmónica de Colonia. Volverá a sonar en una piscina también Berghain, de Rosalía, con la que se ejecutará la rutina acrobática, el próximo miércoles 5 de agosto, a partir de las 15:00 horas. España busca consolidar su posición internacional en natación artística en un año en el que vuelve Rusia a la competición, después del levantamiento de las restricciones a participar bajo sus banderas en competiciones oficiales. Natación Natación Artística - Copa del Mundo. Ejercicio de España Berghain Natación Artística - Copa del Mundo. Ejercicio de España Berghain. rtve play