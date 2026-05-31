España, plata en Pontevedra en el estreno de una dificilísima rutina al ritmo de 'Berghain' de Rosalía

España ha estrenado la rutina acrobática al ritmo de la canción 'Berghain' de Rosalía. Lo ha hecho en el último día de la Copa del Mundo de Pontevedra 2026 y en una piscina abarrotada para ver el ejercicio creado por Andrea Fuentes. "Es el ejercicio más difícil que se ha hecho hasta ahora", palabras de la propia seleccionadora y ya hemos podido disfrutarlo en una competición oficial.

Con esta rutina, España casi toca el cielo, se subió al segundo escalón del podio consiguiendo la medalla de plata. Se quedaron muy cerca del oro pero el último elemento no salió según lo previsto y eso penalizó a las españolas que consiguieron una puntuación de 215.9351 por detrás de Canadá que consiguieron 217.2892 puntos. El podio lo completó Grecia con 203.9249.

Después de nueve meses sin competir Iris Tió, Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Dennis González, Lilou Lluis, Paula Ramírez y Sara Saldaña volvieron a brillar en el estreno de la rutina acrobática. Y no solo ellas se tiraron a la piscina al ritmo de Rosalía.

El equipo B también realizó la rutina acrobática de 'Berghain'. Como las nadadoras tienes que estar listas en reserva, conocían muy bien el ejercicio. Aunque tuvieron algunos errores sumaron un total de 172.0064 puntos.

Con esta plata, España suma nueve medallas. Iris Tió se lleva a casa un total de cinco metales (oro en solo libre, solo técnico, dúo libre femenino junto a Lilou Lluis, equipo técnico y la plata en equipo acrobático). El equipo libre ganó otra medalla de oro y Eneko Sánchez consiguió tres platas (solo técnico, solo libre y dúo mixto junto a Carla Lorenzo).