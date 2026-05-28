Riesgo, salud y vanguardia: Andrea Fuentes revoluciona el nivel español en la natación artística
- Andrea Fuentes apuesta por construir un nuevo camino en el deporte con menos carga de apnea
- Sigue la Copa del Mundo de natación artística desde Pontevedra, este fin de semana en Teledeporte y RTVE Play
Después de pasar por Medellín, París y Xi’an (China) y antes de la Superfinal de Toronto, la cuarta etapa regular llega a Pontevedra del 29 al 31 de mayo. Allí, el combinado español estrenará su nuevo equipo técnico a partir de las 17:30 horas de este viernes.
La nueva era de la natación artística en España no solo quiere ganar, también busca cambiar el deporte. Ese será uno de los grandes mensajes que dejará en la Copa del Mundo de natación artística 2026. La última parada de la competición supondrá el regreso del equipo absoluto español tras el impacto que dejó el pasado año en el Mundial de Singapur, el primero con Andrea Fuentes como seleccionadora.
España, siempre a la vanguardia
El ejercicio sonará al ritmo de Hope, una de las canciones más reconocidas del rapero estadounidense NF, que encaja con el propio mensaje del proyecto: abrir una nueva vía dentro de la disciplina.
La rutina diseñada por Andrea Fuentes llegará con una propuesta que sin duda rompe con el rumbo actual: en los últimos años, la natación artística ha estado empujando cada vez más los límites de la resistencia bajo el agua con el fin de aumentar la dificultad y las puntuaciones.
España ha decidido probar el camino contrario, aceptando el riesgo competitivo añadido que supone.
El objetivo: proteger la salud de las nadadoras
La gran novedad del ejercicio será precisamente la gestión de la apnea. La seleccionadora ha rebajado considerablemente la exigencia física de la rutina para evitar que las deportistas se encuentren continuamente al límite, uno de los debates que empieza a instalarse dentro de este deporte.
El equipo asume que el cambio puede tener un coste inmediato en las calificaciones. España podría atravesar un periodo más complejo en esta disciplina mientras adapta y desarrolla la nueva idea, pero la apuesta está enfocada al largo plazo.
La clave pasa por comprobar si es posible seguir midiéndose al máximo nivel sin necesidad de convertir cada ejercicio en un desafío extremo. Esto permitiría conservar el bienestar de las nadadoras al mismo tiempo que se evita el desgaste, esencial para llegar a las competiciones de los próximos años en un estado de salud inmejorable.
La impresión artística: fortaleza histórica española
La estrategia buscará equilibrar la menor dificultad con otros elementos que tradicionalmente han diferenciado al equipo nacional. Una ejecución más limpia, movimientos distintos y, sobre todo, una impresión artística trabajada al detalle. Un experimento que podría mantener puntuaciones competitivas frente a países que continúan apostando por elevar la complejidad.
En ese sentido, la Copa del Mundo presenta una oportunidad ideal para medir sensaciones antes de la gran vorágine competitiva que llegará con el Mundial de Budapest 2027 y la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Pontevedra, octava sede española en acoger la Copa del Mundo de natación artística
España competirá en Pontevedra en 10 de las 11 disciplinas existentes, aunque todas las miradas están puestas en el novedoso número que el equipo acrobático estrenará al ritmo de 'Berghain', de Rosalía. Su turno llegará este domingo a las 17:30h.
Junto al Campeonato Europeo, que se celebrará este verano en París, esta Copa del Mundo es una de las únicas oportunidades de la temporada para probar ejercicios con vistas al Mundial de Budapest 2027, clave en el camino hacia los Juegos Olímpicos de 2028.
En esa cita olímpica estarán rivales directos como China o Japón, aunque todas las miradas apuntan a Rusia, que regresó el año pasado a la competición internacional tras tres años de veto por la invasión de Ucrania. El equipo presentó su rutina acrobática en la tercera etapa de la Copa, donde logró tres dieces en elementos técnicos y otro más en impresión artística.
En clave española, una de las grandes atracciones del fin de semana serán los dúos. Iris Tió y Lilou Lluis volverán a competir juntas después de conquistar el histórico oro en dúo libre en el Mundial de Singapur del año pasado.
Iris Tió, bronce olímpico en París 2024, presentará además un nuevo ejercicio como solista, también acompañado por la música de Rosalía, que ya se ha convertido en la artista de referencia para el equipo español.