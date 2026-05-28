Riesgo, salud y vanguardia: Andrea Fuentes revoluciona el nivel español en la natación artística

Después de pasar por Medellín, París y Xi’an (China) y antes de la Superfinal de Toronto, la cuarta etapa regular llega a Pontevedra del 29 al 31 de mayo. Allí, el combinado español estrenará su nuevo equipo técnico a partir de las 17:30 horas de este viernes.

La nueva era de la natación artística en España no solo quiere ganar, también busca cambiar el deporte. Ese será uno de los grandes mensajes que dejará en la Copa del Mundo de natación artística 2026. La última parada de la competición supondrá el regreso del equipo absoluto español tras el impacto que dejó el pasado año en el Mundial de Singapur, el primero con Andrea Fuentes como seleccionadora.

España, siempre a la vanguardia El ejercicio sonará al ritmo de Hope, una de las canciones más reconocidas del rapero estadounidense NF, que encaja con el propio mensaje del proyecto: abrir una nueva vía dentro de la disciplina. La rutina diseñada por Andrea Fuentes llegará con una propuesta que sin duda rompe con el rumbo actual: en los últimos años, la natación artística ha estado empujando cada vez más los límites de la resistencia bajo el agua con el fin de aumentar la dificultad y las puntuaciones. España ha decidido probar el camino contrario, aceptando el riesgo competitivo añadido que supone.

El objetivo: proteger la salud de las nadadoras La gran novedad del ejercicio será precisamente la gestión de la apnea. La seleccionadora ha rebajado considerablemente la exigencia física de la rutina para evitar que las deportistas se encuentren continuamente al límite, uno de los debates que empieza a instalarse dentro de este deporte. El equipo asume que el cambio puede tener un coste inmediato en las calificaciones. España podría atravesar un periodo más complejo en esta disciplina mientras adapta y desarrolla la nueva idea, pero la apuesta está enfocada al largo plazo. La clave pasa por comprobar si es posible seguir midiéndose al máximo nivel sin necesidad de convertir cada ejercicio en un desafío extremo. Esto permitiría conservar el bienestar de las nadadoras al mismo tiempo que se evita el desgaste, esencial para llegar a las competiciones de los próximos años en un estado de salud inmejorable.