La primera ministra de Japón eleva a 13 los muertos tras el terremoto de magnitud 7,1

El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, ha aumentado a 13, según ha confirmado este miércoles la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo", ha declarado la jefa del Gobierno japonés a los medios, antes de señalar que se desplegaron "todos los recursos disponibles".

Takaichi ha asegurado que, desde el momento en que ocurrió el sismo, el Ejecutivo actuó con la máxima celeridad para evaluar la dimensión de los daños, en estrecha coordinación con los ministerios y organismos competentes.

La primera ministra ha destacado que además de las víctimas humanas, se han registrado colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial. Además, se produjeron cortes en el suministro de electricidad y agua.

Un visitante observa los techos caídos del santuario de Yatsuhiro, un día después del terremoto en la prefectura de Kumamoto Juntaro Yokoyama/Kyodo News via AP

Takaichi no ha revelado dónde han sido halladas las nuevas diez víctimas mortales. El primer muerto confirmado fue encontrado con vida por la Policía de la prefectura entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro. Sin embargo, falleció posteriormente en el hospital, según la cadena japonesa Asahi.

Más tarde, la prefectura confirmó que dos mujeres de unos 20 años de edad han muerto en un centro comercial, presumiblemente el AEON Mall de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el seísmo.

Imagen aérea del centro comercial AEON Mall, destruido por una explosión tras el terremoto, en Kashima, prefectura de Kumamoto ïΩâ™íºé˜; 平岡直樹 Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP