La primera ministra de Japón eleva a 13 los muertos tras el terremoto de magnitud 7,1
- Takaichi ha alertado que "aún hay personas a la espera de ser rescatadas"
- Se han registrado colapsos de edificios, incendios, daños en la red vial y cortes de luz y agua
El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, ha aumentado a 13, según ha confirmado este miércoles la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo", ha declarado la jefa del Gobierno japonés a los medios, antes de señalar que se desplegaron "todos los recursos disponibles".
Takaichi ha asegurado que, desde el momento en que ocurrió el sismo, el Ejecutivo actuó con la máxima celeridad para evaluar la dimensión de los daños, en estrecha coordinación con los ministerios y organismos competentes.
La primera ministra ha destacado que además de las víctimas humanas, se han registrado colapsos de edificios, incendios y daños en la red vial. Además, se produjeron cortes en el suministro de electricidad y agua.
Takaichi no ha revelado dónde han sido halladas las nuevas diez víctimas mortales. El primer muerto confirmado fue encontrado con vida por la Policía de la prefectura entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro. Sin embargo, falleció posteriormente en el hospital, según la cadena japonesa Asahi.
Más tarde, la prefectura confirmó que dos mujeres de unos 20 años de edad han muerto en un centro comercial, presumiblemente el AEON Mall de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el seísmo.
Un desastre en medio de la ola de calor
En medio de las jornadas de calor extremo, Takaichi ha pedido a la población y al personal involucrado que tome todas las precauciones necesarias para prevenir golpes de calor durante las labores de rescate.
El terremoto se registró a las 16:27 hora local (9:27 hora peninsular española) del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami. Se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17:08 horas (hora local) y a poca profundidad.
El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y es la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 y dejó unos 400 muertos.