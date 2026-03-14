Corea del Norte lanza diez misiles balísticos hacia el mar de Japón, según Seúl
- El lanzamiento responde a las maniobras militares conjuntas anuales de Corea del Sur y EE.UU.
- Es el tercero en lo que va de año tras otros cuatro misiles balísticos contra el mar de Japón en enero
Corea del Norte ha lanzado este sábado al menos diez misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), mientras Seúl y Washington llevan a cabo unas maniobras militares conjuntas, según ha asegurado el Ejército surcoreano en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
El lanzamiento, el tercero de este año, se ha producido desde una zona cercana a la capital, Pionyang, en torno a las 13.20 hora local (04.20 GMT) desde la zona de Sunan.
En una rueda de prensa, el ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, ha asegurado que no se han registrado daños tras el lanzamiento, y ha destacado la cooperación de Tokio con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir "circunstancias inesperadas".
Poco antes, el Ministerio de Defensa japonés había denunciado el posible lanzamiento de al menos un misil balístico desde Corea del Norte, y dijo que el proyectil ya había caído.
La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones a las autoridades para "recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etc; y estar completamente preparados para imprevistos", según un comunicado de su oficina.
Tercer lanzamiento de Corea del Norte
Corea del Norte ya lanzó al menos dos misiles balísticos contra el mar de Japón el pasado 27 de enero, y otros dos el 4 de enero, mientras el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, partía hacia China para una visita de Estado.
El lanzamiento de este sábado coincide con los ejercicios militares anuales Freedom Shield entre Estados Unidos y Corea del Sur, que comenzaron el lunes, en medio de la incertidumbre sobre un posible despliegue de activos militares estadounidenses desde la península coreana hacia Oriente Medio por la escalada del conflicto con Irán.
Corea del Norte suele reaccionar con dureza a estas maniobras, que considera un ensayo para invadir su territorio y una muestra de la política hostil de Washington y Seúl.
El país lleva más de dos décadas realizando pruebas de lanzamiento de una amplia gama de misiles balísticos y de crucero en un esfuerzo por desarrollar la capacidad de lanzar armas nucleares. En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto múltiples sanciones contra Corea del Norte que no han frenado a Pionyang.