Corea del Norte lanza diez misiles balísticos hacia el mar de Japón, según Seúl

Corea del Norte ha lanzado este sábado al menos diez misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), mientras Seúl y Washington llevan a cabo unas maniobras militares conjuntas, según ha asegurado el Ejército surcoreano en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.

El lanzamiento, el tercero de este año, se ha producido desde una zona cercana a la capital, Pionyang, en torno a las 13.20 hora local (04.20 GMT) desde la zona de Sunan.

En una rueda de prensa, el ministro japonés de Defensa, Shijiro Koizumi, ha asegurado que no se han registrado daños tras el lanzamiento, y ha destacado la cooperación de Tokio con Corea del Sur y Estados Unidos para prevenir "circunstancias inesperadas".

Poco antes, el Ministerio de Defensa japonés había denunciado el posible lanzamiento de al menos un misil balístico desde Corea del Norte, y dijo que el proyectil ya había caído.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha dado instrucciones a las autoridades para "recopilar y analizar información y proporcionar al público información oportuna y precisa; garantizar plenamente la seguridad de aeronaves, buques, etc; y estar completamente preparados para imprevistos", según un comunicado de su oficina.