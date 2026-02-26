La aparición de la hija de Kim Jong-un en un desfile militar respalda los rumores que la señalan como sucesora

Las imágenes difundidas por la agencia oficial norcoreana de noticias, KCNA, parecen confirmar la hipótesis de los servicios secretos de Corea del Sur: que el líder Kim Jong-un está preparando a su hija Ju-ae como futura sucesora del régimen.

Según la información e imágenes proporcionadas por la KCNA, ambos asistieron al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte. En las fotografías aparece la joven, que se cree que podría llamarse Ju-ae y tener alrededor de 13 años, junto a su padre en la tribuna viendo un desfile en la plaza Kim Il-sung de Pionyang. Aparece siempre al lado de su padre, los dos con abrigos de piel, acompañados de altos mandos militares mientras pasan las tropas y saludando a los soldados.

Kim Jong Un y su hija Ju Ae. Foto proporcionada por la agencia de noticias oficial norcoreana / KCNA/ AFP PHOTO/KCNA VIA KNS "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS"

Los informes oficiales de la KCNA sobre el Congreso y el desfile no mencionan explícitamente que Ju-ae haya participado, pero su mera aparición en un evento de este nivel supone un nuevo paso en su exposición pública.