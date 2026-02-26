La aparición de la hija de Kim Jong-un en un desfile militar respalda los rumores que la señalan como sucesora
- Ju-ae, como se cree que se llama, aparece por primera vez en el Congreso del Partido de los Trabajadores
- Kim Jong-un ha reafirmado su rumbo nuclear asegurando que ampliarán aún más sus fuerzas nucleares
Las imágenes difundidas por la agencia oficial norcoreana de noticias, KCNA, parecen confirmar la hipótesis de los servicios secretos de Corea del Sur: que el líder Kim Jong-un está preparando a su hija Ju-ae como futura sucesora del régimen.
Según la información e imágenes proporcionadas por la KCNA, ambos asistieron al 9º Congreso del Partido de los Trabajadores, el órgano de decisión más importante de Corea del Norte. En las fotografías aparece la joven, que se cree que podría llamarse Ju-ae y tener alrededor de 13 años, junto a su padre en la tribuna viendo un desfile en la plaza Kim Il-sung de Pionyang. Aparece siempre al lado de su padre, los dos con abrigos de piel, acompañados de altos mandos militares mientras pasan las tropas y saludando a los soldados.
Los informes oficiales de la KCNA sobre el Congreso y el desfile no mencionan explícitamente que Ju-ae haya participado, pero su mera aparición en un evento de este nivel supone un nuevo paso en su exposición pública.
El rumbo nuclear de Corea del Norte
El Congreso se ha celebrado del 19 al 25 de febrero. En él, se han definido las principales directrices políticas, económicas y militares para los próximos cinco años. En el informe presentado ante la cita, Kim Jong-un reafirmó el rumbo nuclear del país al afirmar que se ampliarán aún más las fuerzas nucleares del Estado y se ejercerá plenamente el estatus de Estado poseedor de armas nucleares.
La joven apareció por primera vez públicamente en noviembre de 2022 durante la inspección de una prueba del misil balístico intercontinental, y desde entonces ha acompañado a su padre en otras pruebas armamentísticas, actos militares y eventos diplomáticos, incluido un viaje a Pekín el año pasado, en el que el mandatario se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Es la primera vez que se ve a Ju-ae en un evento relacionado con el Congreso, ya que la edición previa se celebró en 2021.
El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano ya había apuntado que Ju-ae podría haber entrado en la fase de ser designada como sucesora. Según fuentes gubernamentales de alto rango de Corea del Sur, citadas el lunes por el diario local Chosun Daily, la joven podría estar actuando como "directora general de asuntos de misiles", recibiendo informes de generales y participando en la supervisión del programa armamentístico.
Algunos expertos sostienen que el marcado carácter patriarcal de la élite norcoreana podría representar un obstáculo para que una mujer asuma el liderazgo del país. Sin embargo, bajo Kim Jong-un las mujeres han ganado mayor visibilidad en puestos clave, como su hermana Kim Yo-jong, quien fue ascendida a directora de departamento en el último Congreso, o la ministra de Exteriores, Choe Son-hui, designada en 2022.