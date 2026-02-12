Kim Jong-un elige como sucesora en Corea del Norte a su hija, según los servicios de inteligencia de Seúl

La inteligencia de Corea del Sur cree que el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha designado como sucesora al frente del régimen a su hija, Kim Ju-ae. Ju-ae es aún una adolescente, pero hay indicios de que podría estar ya dando su opinión en materias políticas.

Así lo han explicado a la prensa dos diputados surcoreanos tras reunirse con el jefe de la agencia del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS por sus siglas en inglés), según informa la agencia Yonhap y recoge Reuters.

Por otra parte, el espionaje surcoreano cree que los norcoreanos están desarrollando un submarino que podrían transportar hasta 10 misiles nucleares.

"Designada como sucesora" "El NIS considera que Kim Ju-ae ha entrado en la fase de ser designada como sucesora, teniendo en cuenta una serie de factores, incluyendo su ascenso continuado en importancia en las apariciones recientes, como el anivesario de la Fuerza Aérea y en una visita al Palacio del Sol de Kumsusan, así como indicaciones de que ha estado ofreciendo sus opiniones en una serie de medidas políticas", ha declarado a la prensa el diputado Lee Seong-kweun. El espionaje surcoreano espera confirmar sus sospechas en el congreso del Partido de los Trabajadores, el partido único de Corea del Norte, que se celebra a finales de febrero. Ahí observará si Ju-ae acude y cómo se la presenta. Ju-ae, que se cree que está al principio de la adolescencia, ha ganado presencia en los medios estatales norcoreanos junto a su padre, al que acompaña incluso a inspecciones de armas y lanzamientos de misiles. Si sucede a su padre, sería la cuarta generación de líderes de la familia Kim en regir los destinos de Corea del Norte. Durante un tiempo se especuló con que la hermana de Jong-un, Kim Yo-jong, podría ser la segunda en la línea de sucesión.