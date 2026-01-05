Kim Jong Un supervisa el lanzamiento de misiles hipersónicos para “mantener o ampliar la disuasión nuclear fuerte y fiable”

Corea del Norte ha realizado pruebas de lanzamiento de misiles hipersónicos este domingo con el fin de evaluar su capacidad operativa militar en materia de disuasión bélica, según ha informado la agencia estatal de noticias KCNA.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, que ha supervisado el lanzamiento de los misiles, ha afirmado: “Es una estrategia muy importante para mantener o ampliar la disuasión nuclear fuerte y fiable”, debido a “la reciente crisis geopolítica y diversas circunstancias internacionales”, según KCNA.

Los misiles alcanzaron objetivos a unos 1000 km (621 millas) de distancia, sobre el mar al este de Corea del Norte, según la agencia norcoreana.

El ejército surcoreano ha confirmado que Corea del Norte disparó misiles balísticos hacia el mar al este del país, mientras el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, iniciaba una visita de Estado a China.

El lanzamiento de misiles se produjo tras una declaración de Corea del Norte el domingo en la que ‍denunciaba los ataques estadounidenses contra Venezuela como una violación ‍de la soberanía de ese país.

Al parecer, la prueba fue una respuesta a los ataques estadounidenses contra Venezuela, según ha escrito este lunes en una nota Hong Min, experto en Corea del Norte del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, con sede en Seúl.

Hong ha añadido que el régimen está haciendo hincapié en su ‍capacidad para lanzar este tipo de misiles en cualquier momento, en un intento por complicar el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos y Corea del Sur y evitar ‌su interceptación preventiva.