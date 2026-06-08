Al menos un muerto tras un terremoto de magnitud 7,8 que sacude Filipinas y activa las alertas de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,8, cuyo epicentro se situó cerca de la costa sur de Filipinas, en la región de Mindanao, ha causado este lunes al menos un muerto y cuatro heridos y provocado el derrumbe de varios edificios en el archipiélago, según informa la policía.

"Se han derrumbado varios edificios. También se han derrumbado algunas casas", ha declarado Robert Dagon, un responsable de la policía de General Santos, una gran ciudad de la isla de Mindanao, donde han sentido réplicas de hasta 6,1 grados de magnitud.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (01:37 hora peninsular española) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Gobierno filipino ha emitido una alerta por tsunami para varias provincias del sur del país, como Davao Occidental o Sulu, y ha señalado que se esperan olas superiores a un metro, que podrían ser más altas en bahías y estrechos.

El Gobierno japonés, por su parte, ha emitido también una alerta por tsunami, con olas de hasta un metro en zonas de la costa sureste y este del país. Las autoridades de la localidad de Kochi, en el sureste de Japón, han pedido además la evacuación de las zonas costeras de la ciudad, según recoge la cadena de televisión pública japonesa NHK.

Una alerta que también se reproduce en Indonesia, donde ha advertido a la población de las zonas costeras que se traslade a terrenos más elevados.

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