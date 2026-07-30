El regreso triunfal de Carmen Farala al taller de 'Maestros de la Costura Celebrity'

"Estoy feliz de volver a Maestros de La Costura, esta ya es mi casa, me voy a empadronar aquí". Así ha regresado Carmen Farala a nuestro taller, con una sonrisa de oreja a oreja. La duelista de la primera edición Celebrity ha llegado con la pieza que diseñó en su duelo con Pilar Rubio, pero con algo más: su icónico vestido de macarrones. Por todo ello, el programa ha dedicado una prueba homenaje a Farala y sus creaciones. Los aprendices han tenido que trabajar para diseñar y confeccionar un look con materiales tan peculiares como verduras, gominolas, pasta, fruta, palomitas de maíz o cartones de huevos.

La intrahistoria del vestido de macarrones Antes de la explicación de la prueba, los jueces han quedado rendidos ante la creación de Farala. Ver ese vestido en directo impacta y mucho. "Eres una artista. Lo tuyo va más allá", ha exclamado María Escoté. Después, Carmen ha explicado cómo surgió la idea y todo el trabajo que lleva detrás: "Era algo para mostrar en redes sociales, no para lucir. Pero me llegó la invitación para los Premios de la Academia de la Moda y qué mejor lugar para lucirlo. Una manera de demostrar que con cualquier elemento se puede hacer moda. Eso sí, fue un esfuerzo, porque crear ese vestido supuso alrededor de 200 horas de trabajo". Carmen Farala en los Premios Academia de la Moda Española 2024GETTY IMAGES La siguiente pregunta era obligatoria. "¿Cómo ha cambiado tu vida respecto a la moda después de pasar por el programa?", ha preguntado María Escoté. La respuesta de Carmen ha sido absolutamente insuperable: "Pues antes era reina de maricones y ahora soy reina de maricones y señoras jubiladas. Adoro. Tengo señoras de 80 años que me dicen: 'Yo no sabía lo que era una drag queen pero si ahora me preguntan diré que conozco a Carmen Farala".