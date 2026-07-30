El regreso triunfal de Carmen Farala al taller de 'Maestros de la Costura Celebrity'
- La duelista de la primera edición volvió con su icónico vestido de macarrones
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"Estoy feliz de volver a Maestros de La Costura, esta ya es mi casa, me voy a empadronar aquí". Así ha regresado Carmen Farala a nuestro taller, con una sonrisa de oreja a oreja. La duelista de la primera edición Celebrity ha llegado con la pieza que diseñó en su duelo con Pilar Rubio, pero con algo más: su icónico vestido de macarrones. Por todo ello, el programa ha dedicado una prueba homenaje a Farala y sus creaciones. Los aprendices han tenido que trabajar para diseñar y confeccionar un look con materiales tan peculiares como verduras, gominolas, pasta, fruta, palomitas de maíz o cartones de huevos.
La intrahistoria del vestido de macarrones
Antes de la explicación de la prueba, los jueces han quedado rendidos ante la creación de Farala. Ver ese vestido en directo impacta y mucho. "Eres una artista. Lo tuyo va más allá", ha exclamado María Escoté. Después, Carmen ha explicado cómo surgió la idea y todo el trabajo que lleva detrás: "Era algo para mostrar en redes sociales, no para lucir. Pero me llegó la invitación para los Premios de la Academia de la Moda y qué mejor lugar para lucirlo. Una manera de demostrar que con cualquier elemento se puede hacer moda. Eso sí, fue un esfuerzo, porque crear ese vestido supuso alrededor de 200 horas de trabajo".
La siguiente pregunta era obligatoria. "¿Cómo ha cambiado tu vida respecto a la moda después de pasar por el programa?", ha preguntado María Escoté. La respuesta de Carmen ha sido absolutamente insuperable: "Pues antes era reina de maricones y ahora soy reina de maricones y señoras jubiladas. Adoro. Tengo señoras de 80 años que me dicen: 'Yo no sabía lo que era una drag queen pero si ahora me preguntan diré que conozco a Carmen Farala".
Las sorprendentes propuestas de los aprendices
Con el inesperado bodegón que se encontraron, los aprendices han tirado de creatividad para intentar sorprender a María Escoté, Luis de Javier, Lorenzo Caprile y Carmen Farala. Pepón ha apostado por vestido con plumas utilizando cartones de huevo para el que Escoté solo ha tenido buenas palabras: "Me tienes fascinada. La creación me encanta". Por su parte, Jaydy ha intentado hacer algo que represente sus raíces, de ahí el chile y los colores de la bandera mexicana, pero ha tenido muchos problemas: "Lo he pegado todo y al colocarlo en el maniquí se ha caído todo. Luego ha sido muy difícil de coser". Caprile ha advertido que los elementos del bodegón no tenían mucho protagonismo en la pieza de Jaydy.
Mario ha sido el tercero en presentar su trabajo, que ha gustado mucho. "Es un vestido yeyé a base de lenguas de azúcar", explicó. Luis de Javier le ha dado la réplica felicitándole: "Has entendido la prueba a la perfección. Me encanta". Tras Vaquerizo, ha llegado Edu Román, que quiso mezclar la parte dulce y la picante, por eso las lenguas de azúcar y el chile. "Está bien confeccionado, me gusta, pero me falta algo más de materiales del bodegón", ha admitido María Escoté.
Josie ha cerrado las presentaciones con una "ambiciosa" blusa para mujer condecorada con pasta. Lorenzo Caprile ha dado la última valoración al estilista: "Sí, era ambicioso, pero lo has sabido resolver. Además con su corchetera para quitar y poner".