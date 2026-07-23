La inesperada decisión de Pepón Nieto que puso en riesgo a un compañero en 'Maestros de la Costura Celebrity'

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y Pepón Nieto lo comprobó en primera persona en el quinto programa de Maestros de la Costura Celebrity 2. El actor fue el mejor aprendiz de la prueba por equipos y los jueces le nombraron "patrón", denominación que en el reto de expulsión le permitió elegir si ayudar durante 10 minutos o congelar durante el mismo tiempo a un compañero con mandil negro. La decisión, a priori, se antojaba fácil, pero Pepón tiró por otro camino diferente al esperado.

Pau Echaniz, congelado por Pepón Nieto

Con Pepe Amat, director creativo de la firma Magrit, dedicada desde hace casi un siglo al calzado femenino, como invitado, los mandiles negros tuvieron que diseñar y confeccionar un look que encaje con los zapatos asignados. La elección del calzado quedó en manos de Pepón. A Pau le dio las botas altas; a Beatriz, las sandalias rosas; a Josie, el zapato marrón con hebilla dorada; y a Mario Vaquerizo, las sandalias grises de tacón alto.

Tras el reparto, llegó el momento en el que Pepón supo de su poder especial. Así se lo contó Raquel Sánchez Silva: "Te vamos a nombrar patrón. Nada más empezar la prueba de expulsión, te irás al taller secreto, estarás allí durante 20 minutos para observar la prueba desde las alturas para tomar una decisión entre dos: coser durante 10 minutos con un compañero para ayudarle o congelar 10 minutos a un compañero para perjudicarle".

La decisión parecía fácil de tomar y así lo verbalizaron alguno de los aprendices. "Pepón es un buen tío y si va a elegir algo es ayudar a alguien", dijo Mario Vaquerizo. "Yo creo que va a ayudar a alguien, no creo que sea tan malo como para congelar a alguien y hacerle pasar por ese mal trago", destacó Pau. Pero llegado el momento, Pepón sorprendió a todos: "Decisión tomada. Voy a hacer algo. Voy a congelar a mi querido y amado compañero Pau durante 10 minutos". El taller se quedó en silencio. El actor quiso explicar su decisión: "Son muy pocos cosiendo, tienen un 25% de posibilidades y veo que Pau tiene la prenda prácticamente cortada y está para coser y colgarla. Entonces en lugar de ayudar a uno, puedo ayudar a tres a que la prueba siga igual de igualada".

Aparentemente, las palabras de Pepón no sirvieron para consolar al piragüista: "Estoy un poco cansado de que sigan conmigo, que me congelen, que me cambien... Qué plastas, Dios mío. ¿Qué culpa tengo yo de que sepa coser mejor?". Felizmente, la escena terminó con un abrazo de ambos, símbolo de su gran deportividad. Eso sí, en un momento de dudas de Pau, Pepón entendió el riesgo de su decisión: "Espero que no la cague, a ver si la va a cagar y va a ser por mi culpa".