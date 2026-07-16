¡Todos contra uno! Pau Echániz sobrevive a la mala suerte y a las trabas que le ponen sus compañeros
- Luis de Javier terminó "sorprendido" con el buen hacer de Pau en el poco tiempo que tuvo
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Un cambio de puesto de trabajo, entregar su prenda para empezar de cero y estar diez minutos quieto sin trabajar. Parece un escape room, pero son todas las trabas que Pau Echániz se encontró inesperadamente en la primera prueba del cuarto programa de Maestros de la Costura Celebrity 2. El piragüista olímpico, sin embargo, superó todas las adversidades y terminó sacando un gran trabajo. Te contamos todos los detalles.
La noche arrancó con la visita de la medallista olímpica en triple salto Ana Peleteiro. El deporte estuvo muy presente en el primer reto. Los aprendices tuvieron que bocetar, confeccionar y coser un look casual deportivo, pero hubo más. Todos los celebrities recibieron una gorra con mensaje oculto, que fueron desvelando cuando Raquel se lo indicó. Para algunos supuso una ventaja, como los diez minutos extras que recibió Edu Román, pero para otros supuso una desventaja, como por ejemplo Josie, al que le tocó bordar las iniciales de todos sus compañeros perdiendo más de 40 minutos.
El mensaje oculto en la gorra que le tocó a Beatriz Luengo dejó a la actriz con la boca abierta: cambio de taller. Tras pensárselo bien, y aconsejada por Yolanda Ramos, eligió a Pau Echániz. Para el piragüista comenzó ahí una sucesión de trabas de las que pocos hubiera podido salir airosos. Unos minutos después, Pau consiguió darle personalidad propia a la tela que le había dejado su compañera, pero la mala suerte volvió a caer sobre él. Al levantar su gorra y leer el mensaje estuvo cerca de tirar la toalla. "Debes entregarnos lo que llevas hecho hasta ahora y volver a empezar", decía el texto oculto. La reacción de Pau no se demoró: "Tomad, tomad", dijo mientras tiraba las piezas al aire.
Congelado durante diez minutos
Aunque siempre con una sonrisa en la cara, el enfado de Pau era evidente. Solo quedaban 45 minutos y tenía que empezar su look casual deportivo desde cero. La cosa no se quedó ahí, todavía quedaban gorras por levantar y a Mario Vaquerizo le tocó elegir un compañero para congelarle durante diez minutos. Y sí, habéis acertado, eligió a Pau, al que ya nada le afectaba. Aún así, intentó sacar algo a su favor: "Si me pasas una firma de Rojuu, acepto". "Perfecto, yo te consigo una firma de Rojuu, que le conozco, y te congelo diez minutos", afirmó Mario.
Con los diez minutos de congelación consumidos, Pau empezó prácticamente de cero la prueba con poco más de media hora por delante. Pero el medallista olímpico no para de demostrar que puede con todo y los jueces dejaron claro el mérito que tuvo Pau con todo en su contra. "Me parece realmente sorprendente lo que has podido hacer en el poco tiempo que has tenido", destacó Luis de Javier. La invitada de la prueba no quiso dejar pasar la oportunidad de poner en valor el esfuerzo de su colega: "Me ha gustado mucho, es un prototipo pero para el tiempo que has tenido me parece brutal. Yo me hubiera enfadado y me hubiera sentado y ya. Es un ejemplo de superación. ¡Enhorabuena!".