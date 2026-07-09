Yolanda Ramos: la sorpresa del Taller Secreto que revoluciona Maestros de la Costura Celebrity

El misterio del Taller Secreto ya tiene respuesta. Después de dos semanas alimentando las teorías de los espectadores, Maestros de la Costura Celebrity desveló que la persona que se escondía tras esa sombra era Yolanda Ramos. La actriz y humorista llevaba días observando el trabajo de los aprendices y, a partir de ahora, tendrá una misión muy especial dentro del taller que iremos descubriendo a lo largo del programa.

Caprile busca heredera para el taller La apertura del Taller Secreto escondía mucho más que una simple sorpresa. Lorenzo Caprile confesó que, tras ocho temporadas de Maestros de la Costura, ha empezado a plantearse quién podría tomar el relevo algún día. Su objetivo es encontrar a alguien que reúna las cualidades necesarias para convertirse en la futura heredera del taller, y la primera persona en someterse a esa prueba será Yolanda Ramos. La actriz ha seguido de cerca el trabajo de los aprendices durante las últimas semanas y ahora tendrá la oportunidad de demostrar si posee el criterio, la creatividad y la actitud necesarias para formar parte de este universo.

Una entrada por todo lo alto Yolanda apenas necesitó unos minutos para dejar claro que no había llegado para pasar desapercibida. Antes incluso de que comenzara la primera prueba lanzó su primera valoración sin filtros: "He venido a dar mi opinión porque el público también tiene derecho a opinar cómo está hecho un vestido". A partir de ahí comenzó a recorrer el taller repartiendo los diseños de Eurovisión que tendría que confeccionar cada pareja, observando cada movimiento y comentando el trabajo de los concursantes con el humor que la caracteriza. Su presencia descolocó a más de uno. Josie fue el primero en verbalizar lo que muchos estaban pensando: "Esta señora no ayuda", bromeó mientras intentaba concentrarse en una de las pruebas más complicadas de la edición y Yolanda no paraba de dar sustos a los aprendices escondiéndose debajo de los puestos de costura.

Palo santo, churros... y mucho sentido del humor La participación de Yolanda no terminó en la primera prueba. Durante la prueba de eliminación volvió a irrumpir en el taller convencida de que el ambiente necesitaba un cambio. "Yo he sido concursante, noto malas energías y vengo a limpiar", aseguró mientras recorría el taller pasando palo santo entre los mandiles negros. Ni siquiera Lorenzo Caprile escapó de su particular ritual. Cuando el juez bajó al foso para coser junto a los aprendices, Yolanda apareció con unos churros para "inspirar" su diseño, regalando uno de los momentos más divertidos del programa. Su espontaneidad también ayudó a rebajar la tensión de una prueba especialmente exigente, en la que los concursantes tuvieron que diseñar una prenda con la ayuda de la inteligencia artificial.