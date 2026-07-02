Amargo cumpleaños en 'Maestros de la Costura Celebrity 2': De celebración a expulsión en el segundo programa

El segundo programa de Maestros de la Costura Celebrity 2 empezó con una prueba heroica llena de superhéroes y terminó con moda con mensaje y reivindicación, todo ello pasando por un repaso histórico a la evolución del traje de baño femenino desde la Gran Canaria Swim Week. Entre tanto, los aprendices se van soltando en el taller, sintiéndose cada vez más cómodos y mostrando que vienen a pasárselo bien, pero también a competir. La tristeza llegó con una nueva expulsión, en este caso la de Jorge Román, que en el reto de eliminación presentó una falda con un buen concepto pero una mala confección. Lo analizamos todo.

Maestros de la costura Celebrity Maestros de la costura - Temporada 2 - Programa 2 El cómic y los superhéroes inspiran a los aprendices de ‘Maestros de la Costura Celebrity’. Después, aterrizan en la pasarela Gran Canaria Swim Week rtve play

La noche arrancó con los aprendices sumergiéndose en el mundo del cómic. Cada uno de ellos diseñó una prenda inspirada en los superhéroes, pero evitando caer en el disfraz, tal y como les advirtió Caprile. Como invitado, toda una eminencia en el mundo de los superhéroes: Salva Espín. El ilustrador y diseñador de comics de Marvel ha dibujado a personajes tan importantes como El Increíble Hulk o Spiderman, pero también fue el encargado de crear a Evil Deadpool.

Pau, el mejor con su chaqueta de pelo con capucha Tras la explicación de la prueba y la bienvenida a Salva, llegó la declaración de intenciones de María Escoté: "Ya sabéis que soy una apasionada del arte, de la ilustración, de los cómics y que todo eso forma mi universo y la identidad de mi marca. Esta es mi prueba y si alguien tiene que coser soy yo. Me apetece estrenarme esta temporada con esto: un vestido de supergirl". Además explicó esta influencia en su última colección: "El año pasado se estrenaba la nueva película de Superman y Warner me llamó para hacer una colección inspirada en este personaje". El resultado final dejó a todos con la boca abierta. "¡Qué espectáculo y qué trabajazo!", dijo Raquel, que también lució en esta prueba un vestido de María Escoté. Jazz Vilá fue el más sorprendido por el increíble trabajo de nuestra jueza: "Lo que ha hecho María es precioso, muy bonito, cose muy bien. Es alucinante porque en hora y media te hace un traje que te puedes poner en el momento". MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY María Escoté reina entre superhéroes en 'Maestros de la Costura Celebrity 2' Hubo aprendices que entendieron a la perfección la prueba y confeccionaron prendas dignas del mejor superhéroe. Así, la clasificación de los mejores quedó con Jaydy en el cuarto puesto, Silvia como tercera, Mariola la segunda, y Pau el mejor, con una chaqueta de pelo con capucha y cremallera. Pero no todo fueron risas y buenas palabras, ya que los jueces, por primera vez en esta edición, dieron un toque de atención: no queremos desperdicio de materiales.

Primeros momentos de tensión entre aprendices Para la prueba por equipos, Maestros de la Costura Celebrity 2 viajó a Gran Canaria para disfrutar de un evento único: la pasarela Gran Canaria Swim Week. Ningún otro país europeo puede presumir de tener una semana de la moda especializada en baño. Los bikinis y bañadores que desfilan aquí son un referente internacional y así lo explicó la diseñadora de moda Nuria González, dedicada al swimwear desde hace 37 años. El reto consistió en confeccionar distintos trajes de baño por equipo, todos los que fueran capaces de hacer. MAESTROS DE LA COSTURA CELEBRITY 2 ¿Por qué el bikini se llama así? La evolución del traje de baño femenino a lo largo de la historia Con las agujas ya enhebradas a Pau le dieron dos opciones: formar los equipos o elegir a los jefes de taller, por la que se decantó. Mariola, segunda clasificada de la prueba anterior, tuvo entonces que distribuir a sus compañeros en equipos para, a continuación, que Pau eligiese a sus líderes: él mismo y Mariola. Pepón, Jaydy, Jorge, Mario Vaquerizo y Jazz Vilá acabaron en el equipo verde, con Mariola como jefa de taller. Pau, por su parte, lideró a un equipo naranja formado por Silvia, Edu, Bea y Josie. La elección de las telas se antojó como una de las claves del reto y los jueces terminaron más o menos contentos con lo que Pau y Mariola seleccionaron. El equipo verde vivió momentos de tensión entre Jazz y Mariola, pero sin duda, el momento en el que más sufrieron fue a la hora de colocar el bañador negro en el maniquí. Instantes antes de que la cuenta atrás terminara, la prenda se cayó del maniquí y los jueces no pudieron valorarla. El equipo naranja firmó un gran trabajo y se convirtió en el ganador de la prueba, mientras que Pau fue elegido por los jueces como el mejor aprendiz de este reto. "Has sabido sacar la mejor versión de cada uno de tus compañeros", destacó María Escoté. Pau, aunque feliz y radiante, tiró de prudencia: "Quiero mantenerme humilde, lo peor es cuando te confías".