María Escoté reina entre superhéroes en 'Maestros de la Costura Celebrity 2'

En una prueba dedicada a los superhéroes como inspiración en la moda, María Escoté no pudo contenerse y decidió sumarse a los aspirantes para trabajar como una más en este reto. Maestros de la Costura Celebrity 2 se transformó en un laboratorio de creación de superhéroes donde Escoté reinó, como no podía ser de otra manera. Así vivimos este momentazo.

Tras la explicación de la prueba llegó la declaración de intenciones de María: "Ya sabéis que soy una apasionada del arte, de la ilustración, de los cómics y que todo eso forma mi universo y la identidad de mi marca. Esta es mi prueba y si alguien tiene que coser soy yo. Me apetece estrenarme esta temporada con esto: un vestido de supergirl". Además explicó esta influencia en su última colección: "El año pasado se estrenaba la nueva película de Superman y Warner me llamó para hacer una colección inspirada en este personaje".

Justo antes del inicio del reto, Caprile lanzó una advertencia a los aprendices: "Hay que diseñar y confeccionar una prenda inspirada en los superhéroes. Pero no queremos un disfraz". Y el mejor ejemplo de ello fue el vestido que Escoté elaboró en poco más de una hora: "Es un vestido cortito inspirado en Supergirl, color rojo y transparente. Al final, el poder de la mujer es el interior, con que veamos la silueta no necesitamos más poder". El resultado final dejó a todos con la boca abierta. "¡Qué espectáculo y qué trabajazo!", dijo Raquel, que también lucía en esa prueba un vestido de María Escoté. Pero Jazz Vilá fue el más sorprendido por el increíble trabajo de nuestra jueza: "Lo que ha hecho María es precioso, muy bonito, cose muy bien. Es alucinante porque en hora y media te hace un traje que te puedes poner en el momento".