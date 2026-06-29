Luis de Javier y Dominnico: la nueva generación que está revolucionando la moda española desde los escenarios

El estreno de la segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity ha reunido en un mismo programa a dos de los nombres más influyentes de la nueva moda española. Luis de Javier, nuevo miembro del jurado, y Dominnico, protagonista de la primera prueba por equipos de la edición, representan la nueva generación de diseñadores que ha conquistado la escena internacional vistiendo a algunas de las mayores estrellas del pop.

De las pasarelas a los grandes escenarios Durante décadas, la moda española ha estado asociada a grandes nombres como Cristóbal Balenciaga, Paco Rabanne o Sybilla. Sin embargo, una nueva generación de diseñadores ha encontrado un camino diferente para proyectar su trabajo: la música. Lejos de limitarse a las semanas de la moda, Luis de Javier y Dominnico han convertido conciertos, videoclips, alfombras rojas y festivales en su mejor escaparate. Sus diseños ya no solo desfilan sobre una pasarela; forman parte del imaginario visual de algunos de los artistas más importantes del panorama internacional. Desde Rosalía hasta Cher.

Luis de Javier, el enfant terrible de la moda española La incorporación de Luis de Javier al jurado de Maestros de la Costura Celebrity supone también la llegada de una nueva generación de diseñadores al programa. A sus 30 años, el creador catalán se ha convertido en uno de los nombres con mayor proyección internacional de la moda española gracias a un universo creativo que combina artesanía, innovación y una estética transgresora que desafía los códigos tradicionales de género. Formado entre Barcelona y Londres, donde completó su aprendizaje junto a referentes como Vivienne Westwood y Riccardo Tisci, fundó su firma en 2020 y, en apenas unos años, ha logrado hacerse un hueco en las principales pasarelas internacionales. 'Maestros de la costura' despide a Palomo y da la bienvenida a Luis de Javier: conoce a la nuevo 'chico malo' de la moda Rafael Muñoz Su imaginario bebe del folclore español, la cultura popular, el clubbing londinense y la alta costura, una mezcla que ha conquistado a algunas de las mayores estrellas de la música y el entretenimiento. Cher, Beyoncé, Rosalía, Lady Gaga, Rihanna, Julia Fox, Charli XCX, Bad Gyal o Kim Kardashian han lucido sus diseños, convirtiendo cada aparición en un escaparate para una moda que entiende el vestuario como una forma de expresión artística. Pero más allá de las pasarelas y las alfombras rojas, Luis de Javier defiende una forma de trabajar basada en la constancia, la disciplina y el respeto por el oficio. Esa filosofía quedó patente en su estreno como juez de Maestros de la Costura Celebrity. No se limitó a valorar el trabajo de los aprendices: en la prueba de eliminación bajó al foso para coser junto a ellos y compartir la presión del reto, demostrando que la exigencia empieza por uno mismo.

Dominnico, el diseñador que conquistó a las estrellas del pop Si hay un diseñador español que ha sabido conectar con el lenguaje visual del pop actual, ese es Dominnico. Desde que fundó su firma en Barcelona en 2016, Domingo Rodríguez Lázaro ha construido una marca con identidad propia apostando por el talento y la producción desde España. Su trayectoria ha crecido de la mano de plataformas como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y la 080 Barcelona Fashion, donde ha presentado colección tras colección hasta consolidarse como una de las firmas más influyentes de la nueva moda española. Su estética, marcada por la experimentación, el universo queer, los tejidos técnicos, el brillo y las siluetas rotundas, ha convertido sus prendas en habituales de videoclips, giras internacionales y editoriales de moda. Artistas como Rosalía, Lady Gaga, Beyoncé, Dua Lipa, Rita Ora o Aitana han lucido sus diseños, demostrando que una firma nacida y desarrollada en España puede ocupar un lugar protagonista en el imaginario visual de la escena pop internacional. En Maestros de la Costura Celebrity, Dominnico presentó en exclusiva su nueva colección, inspirada en el universo de María Antonieta de Sofía Coppola. Una propuesta que combina el exceso, el romanticismo y los códigos contemporáneos de la firma y que puso a prueba a los aprendices en la primera prueba por equipos de la edición. La elección de Dominnico para protagonizar este reto confirma el momento que vive el diseñador: una carrera construida desde España, pero con una proyección que ya traspasa fronteras.