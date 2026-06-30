'Maestros de la Costura Celebrity 2' arranca con un nuevo juez y una prueba histórica: así fue la primera expulsión

La segunda temporada de Maestros de la Costura Celebrity ya está en marcha y su estreno ha dejado mucho más que una primera expulsión. El debut de Luis de Javier como juez, la aparición del misterioso Taller Secreto, la primera prueba sobre una pasarela en la historia del formato y el nacimiento de las primeras alianzas, rivalidades y favoritos marcan el inicio de una edición que promete no dar tregua. ¡Te lo contamos!

Maestros de la costura Celebrity Maestros de la costura Celebrity - Temporada 2 - Programa 1 Raquel Sánchez Silva abre el taller de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’, donde Lorenzo Caprile y María Escoté dan la bienvenida a Luis de Javier rtve play

Un nuevo juez, un taller secreto y 12 celebrities con ganas de sorprender El taller volvió a abrir sus puertas en un enclave medieval convertido, por una noche, en el reino de Lorenzo Caprile. Allí conocimos a los doce nuevos aprendices que este año cambiarán los escenarios, los platós o los estadios por patrones, dedales y máquinas de coser. Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josie, Blanca Paloma, Pau Echániz, Silvia Marty, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge y Edu Román y Jazz Vilá serán los aprendices del talent que ha revolucionado la forma de entender la costura y la moda en televisión. Los nervios hicieron acto de presencia desde el primer minuto: canillas que se desenhebran, bordadoras que intimidan y muchas dudas antes de enfrentarse a la primera prueba. La gran novedad de la noche fue la incorporación de Luis de Javier al jurado. El diseñador debutó en una primera prueba dedicada al legado de Giorgio Armani y a las grandes casas de moda. Antes de comenzar a coser, los aprendices tuvieron que superar un particular juego de las sillas con los directores creativos de las firmas más importantes del mundo. Un desafío que demostró que distinguir un logotipo es mucho más fácil que conocer quién está detrás de él, y que los nuevos celebrities todavía están un poco perdidos en este universo. El homenaje a Armani terminó con la visita de Antonia Dell'Atte, una de sus grandes musas, que revolucionó el taller y se emocionó al recordar al diseñador italiano. La primera prueba sirvió también para descubrir qué relación mantiene cada celebrity con la costura. Pau sorprendió al revelar que, además de piragüista olímpico, ha estudiado patronaje, aunque los nervios le jugaron una mala pasada al no conseguir colocar correctamente su falda sobre el maniquí. El jurado fue claro: de haberlo logrado, habría sido el ganador del reto. El estreno también dejó una incógnita que acompañará toda la temporada: el taller secreto. ¿Quién se esconde tras esa puerta? El programa apenas dio las primeras pistas de una trama que promete sorprender a los aprendices en las próximas semanas. 'Maestros de la Costura Celebrity 2': biografías de los aprendices

Josie toma la delantera y Silvia apunta maneras como estratega La primera prueba empezó a dibujar el papel que puede jugar cada celebrity dentro del taller. Josie confirmó desde el primer momento que su amplio conocimiento del mundo de la moda le sitúa un paso por delante de muchos de sus compañeros, mientras que Caprile comenzó a mostrar una debilidad especial por los gemelos Edu y Jorge Román. También hubo tiempo para descubrir que la competición no entiende de buenas acciones. Mario Vaquerizo decidió compartir parte de su tela con Blanca Paloma y Silvia Marty, un gesto que terminó perjudicándole cuando se quedó sin material suficiente para terminar su diseño. "Silvia Marty ha dado muchos pasos adelante en su carrera; ahora ha dado el paso de robarme la tela", bromeó el cantante. Lo curioso es que la actriz ni siquiera llegó a utilizar aquella tela, dejando entrever que quizá estemos ante una de las estrategas de la edición. El jurado no pasó por alto el gesto de Mario y terminó dándole un toque de atención por pensar antes en sus compañeros que en sí mismo. La otra cara de la moneda fue Silvia Marty, que se alzó con la victoria en la primera prueba, seguida muy de cerca por Jaydy Michel.

Una pasarela histórica marca el primer reto por equipos La competición dio un salto de nivel en la segunda prueba. Por primera vez en la historia de Maestros de la Costura, un reto se presenta sobre una pasarela. El escenario fue la 080 Barcelona Fashion, donde Dominnico presentó en exclusiva su nueva colección, inspirada en el universo de María Antonieta de Sofía Coppola. Los aprendices tuvieron que replicar uno de sus diseños, un trabajo especialmente complejo por la combinación de materiales y el minucioso acabado de la prenda. Como mejor aprendiz de la prueba anterior, Silvia Marty tuvo la responsabilidad de elegir a los jefes de taller. Decidió ponerse al frente del equipo naranja, formado por Beatriz Luengo, Edu Román, Pau Echaniz, Mariola Fuentes y Blanca Paloma. Josie, por su parte, lideró el equipo verde junto a Jaydy Michel, Mario Vaquerizo, Pepón Nieto, Jorge Román y Jazz Vilá. La decisión no tardó en generar las primeras reacciones. Beatriz Luengo no ocultó su decepción por no haber sido elegida capitana y recordó, entre bromas, que conoce bien a Silvia desde los tiempos de UPA. El equipo naranja tampoco acertó con el reparto de telas y pronto empezó a acusar la dificultad del reto, mientras el verde encontraba en Josie un líder tranquilo y organizado. La presión del reloj puso contra las cuerdas a los dos equipos. El naranja no consiguió terminar el pantalón de su diseño, aunque Pau Echaniz recibió el reconocimiento del jurado por el gran trabajo realizado en la chaqueta. El conjunto del equipo verde tampoco era perfecto, pero sí cumplía el requisito fundamental: podía vestirse. La victoria fue para el equipo verde y Josie fue nombrado mejor aprendiz de la prueba. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando María Escoté quiso reconocer públicamente su trayectoria: "Eres un currante, eres humilde. Si te va bien en la vida no es suerte, es porque te lo mereces". Unas palabras que emocionaron visiblemente al estilista.

La creatividad tiene un límite: que la prenda pueda vestirse La artesanía fue la gran protagonista de la prueba de eliminación. En plena conversación sobre la crisis del lujo y el valor de los oficios tradicionales, el jurado propuso a los aprendices un reto con un objetivo claro: demostrar que el trabajo artesanal sigue ocupando un lugar imprescindible en la moda actual. Antes de comenzar, Josie utilizó la inmunidad conseguida en la prueba por equipos para salvar a Edu Román y evitar que los gemelos se enfrentaran en el foso desde el primer programa. Los artesanos Belategui Regueiro y la representante de la fundación Michelangelo Foundation for Creativity and Craftmanship en España Simoneta Gómez-Acebo se sumaron a la valoración de una prueba que terminó decidiendo la primera expulsión de la edición. Luis de Javier completó entonces su estreno bajando al foso para coser junto a los aprendices, mientras Silvia Marty volvía a protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche al pedir de nuevo tela prestada. Sus compañeros no tardaron en bautizarla con un nuevo apodo: "Doñatela Versace". La tensión fue creciendo conforme se acercaba la deliberación final. Beatriz Luengo rompió a llorar al reivindicar que una chica de barrio también puede abrirse camino en el mundo de la moda. Mariola Fuentes vivió una de las pruebas más complicadas de la noche y necesitó la ayuda de Pepón Nieto para terminar su trabajo.