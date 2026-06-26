'Maestros de la Costura Celebrity 2': biografías de los aprendices

Beatriz Luengo. Madrid - Cantautora y actriz - @beatrizluengo Beatriz Luengo Formada desde niña en danza, canto y arte dramático, se ha consolidado como una de las artistas españolas más completas de su generación. Alcanzó la fama como Lola en ‘Un paso adelante’, mientras desarrollaba una carrera musical propia marcada por la mezcla de pop, ritmos urbanos y raíces latinas. Como compositora ha trabajado para grandes figuras de la música latina, obteniendo decenas de premios, entre ellos dos Grammy. Su trayectoria abarca también el teatro musical, la literatura y un firme compromiso con causas sociales vinculadas a la igualdad y la creatividad femenina. En el videoclip viral de ‘Rakata’, su sudadera con transparencias se convirtió en un icono buscado por medio mundo en Google. En la gala de los Grammy 2021 lució un vestido deseñado por ella, su marido Yotuel y la diseñadora cubana Judith Cabrera con un efecto óptico inspirado en la bandera de Cuba; ese look terminó expuesto en el Museo Grammy de Los Ángeles. Pionera en tendencias, influyó en la estética que hoy siguen artistas como Bad Gyal. Admiradora del estilo Bratz y del K-Pop, empezó a coser para su hija y su suegra, aunque realmente no lo había hecho hasta empezar en ‘Maestros de la Costura Celebrity’. Una de sus primeras prendas fueron unos pantalones decorados con tiras que terminaron en la basura y una camisa de seda para su madre, pero “parecía un He-Man”, reconoce.

Blanca Paloma. Alicante - Cantante y compositora - @blancapaloma.rb Blanca Paloma Cantante, compositora y escenógrafa española, fusiona la música de raíz con una estética contemporánea muy personal. Formada en Bellas Artes y especializada en escenografía, comenzó su carrera tras los escenarios antes de lanzarse a la interpretación. Su proyección llegó tras ganar el Benidorm Fest 2023 con ‘Eaea’, una nana flamenca dedicada a su abuela que la llevó a representar a España en Eurovisión. El icónico corpiño burdeos en forma de corazón que lució, concebido junto a la estilista Paola de Diego y Diana Botas, simboliza el corazón como músculo. Conserva con especial cariño un mantón de flecos rojos, heredado de su abuela, pieza que inspiró la escenografía eurovisiva, esa cortina de flecos que imaginaba como un abrazo de su abuela llegado del cielo. La costura forma parte de su herencia familiar. De niña recibió un costurero de su abuela y guarda como oro en paño su máquina de coser. Su abuela Carmen y su tía Toñi confeccionaban la ropa de toda la familia, y ella recuerda con emoción un vestido de sevillana cosido por su abuela. Blanca aprendió de forma autodidáctica, “echándole morro a la vida”, y llegó a hacer prácticas en la mítica sastrería Cornejo. Su estilo mezcla lo orgánico con lo teatral; prefiere tejidos naturales como el lino y entiende la moda como “arte y expresión”.

Edu Román. Tarragona - Modelo y emprendedor - @eduromann Edu Román Modelo internacional y emprendedor, ha trabajado para marcas como Etro, Dolce & Gabbana, Mango, Armani o Dior, y ha protagonizado portadas y editoriales en revistas como ‘ELLE’, ‘ICON’ o ‘V Magazine’ en EEUU. Compagina su carrera en la moda con su faceta empresarial como cofundador de IMMORAL, una agencia de marketing y tecnología especializada en impulsar marcas de moda y e-commerce. Incluso ha hecho sus pinitos en la interpretación. Edu llega al talent acompañado de su hermano Jorge, con quien comparte una conexión única. Afronta este reto “con ganas de aprender, disfrutar y vivir esta experiencia al máximo. Siempre he creído que fuera de la zona de confort es donde realmente pasa la magia”. Su vínculo con la costura le viene de familia: su madre le enseñó a coser su primer botón, y desde entonces admira profundamente un oficio que ella vive con auténtica pasión. Para él, la costura es “una manera de crear con las manos lo que normalmente solo imaginas con la cabeza”. En su armario guarda con cariño prendas de su padre, desde chaquetas de Gianfranco Ferré hasta piezas de Dolce & Gabbana o Armani, símbolos de su herencia familiar y de la elegancia que siempre le ha inspirado.

Jaydy Michel. México - Modelo y actriz - @jaydymichel Jaydy Michel Reconocida modelo, actriz y presentadora, ha desfilado en las principales pasarelas internacionales, para diseñadores internacionales y españoles como Torretta o Javier Larrainzar. Ha sido portada de las revistas más importantes de moda tanto españolas como americanas y ha sido rostro de campañas de marcas internacionales. En televisión destacó como presentadora del reality ‘Mexico’s Next Model’ en 2013 y 2014, y como actriz en ‘Los Serrano’, en películas españolas y en series internacionales. Su relación con la aguja comenzó en la infancia, cuando fantaseaba con ser diseñadora y dibujando sus propios bocetos. Después, aprendió a coser y bordar en el colegio, aunque no lo tomó en serio hasta ser adulta. Su primera creación fue un top y su mayor logro una chaqueta con cremallera roja para su hijo, a la que planea añadir un elefante bordado, su animal preferido. Se siente más cómoda con vaqueros y camiseta de algodón. Su vestido más especial es su vestido de novia, una pieza de alta costura de Carolina Herrera Nueva York. Admira a diseñadores mexicanos como Rolando Santana o Alfredo Martínez y sigue de cerca a Isabel Sanchís, Andrew Procreed, Baro Lucas, Claro Couture o Lola Casademunt, entre muchos otros. Guarda con especial cariño un bolso de raso negro que heredó, con más valor sentimental que económico, porque cada vez que lo usa pienso en su abuela y en su madre.

Jazz Vilá. Cuba - Actor y director - @jazzvila Jazz Vilá Actor y director cubano, formado en la Escuela Nacional de Artes. Su carisma y versatilidad ha destacado en cine, televisión y teatro, con títulos como ‘Juan de los muertos’, ‘Hotel Coppelia’, ‘El Acompañante’ y ‘The Mick and the Trick’, además de las series ‘Paquita Salas’ y ‘Mariliendre’. Su presencia en pantalla combina intensidad, humor y una profunda sensibilidad artística. Como director, debutó a los 17 años con su versión de ‘La casa de Bernarda Alba’ en el Teatro Alicia Alonso, y desde aquel momento ha desarrollado un sello propio que mezcla dinamismo y estética contemporánea. Sus obras ‘Farándula’, ‘Candela’, ‘Eclipse’ y ‘Rascacielos’ lo han consolidado como una de las voces escénicas más interesantes de su generación. Aprendió a coser de forma autodidacta con 15 años y, desde entonces, crea el vestuario de todos los personajes de sus obras. Define la costura como “arte en movimiento”. Detesta la lycra y adora el satén por su brillo teatral. Su estilo bebe del glamour de Hollywood de los años 50, pero a la hora de diseñar apuesta por la fantasía, con influencias asiáticas y del teatro kabuki. Guarda con especial cariño el kimono que usó en el estreno de ‘Juan de los muertos’, película clave en su vida.

Jorge Román. Tarragona - Modelo y emprendedor -@jorgeroman.oficial Jorge Román Comenzó su carrera muy joven, destacando rápidamente en agencias nacionales e internacionales en campañas publicitarias, editoriales y desfiles. Con más de una década en la industria de la moda, se ha consolidado como un perfil versátil con proyección internacional, al participar en producciones audiovisuales, anuncios y proyectos digitales para marcas de referencia. Paralelamente, ha desarrollado una vocación empresarial y creativa: es cofundador de Imfashiom, vertical del grupo Immoral, una agencia especializada en escalar negocios online mediante estrategias que combinan branding, performance y automatización con una mirada crítica hacia el marketing tradicional. Su relación con la costura nace en la infancia, cuando su madre le enseñó a coser botones. A los 26 años retomó esta disciplina junto a su hermano, con quien siempre soñó con crear su propia colección o cápsulas. Su visión creativa defiende la moda atemporal. Jorge apuesta por la solidez de los básicos bien construidos, la calidad de los materiales y la precisión de los cortes clásicos, como el verdadero lujo contemporáneo. Su enfoque estético busca equilibrar lo clásico con la comodidad contemporánea. Apasionado de la música (campo en el que también compone y canta), de la fotografía y de los viajes, entiende la creatividad como un lenguaje transversal que conecta moda, cultura y negocio.

Josie Manzanares (La Mancha) - Periodista de Moda y Estilista - @josie.tv Josie Manzanares Estilista, periodista y divulgador de moda. Se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos de la industria y de los medios de comunicación. Comenzó su carrera como periodista, colaborando con revistas de moda como Vogue, Harper's BAZAAR, Esquire o ICON. En televisión, ha aparecido en un gran número de programas desde su debut en 2008, incluido ‘MasterChef Celebrity’, y se ha consolidado en este medio gracias a su profesionalidad, su gran sentido del humor, una personalidad irresistible y un gran carisma. Ahora aterriza en ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ con mucho miedo a la máquina de coser. Se define como amante de la sastrería sexy, el llamado sexy tailoring, y confiesa que su tejido favorito es el terciopelo, por su riqueza e historia. Su primera creación fue una minifalda de los 90, al estilo Mary Quant, y su mayor logro fue hacer una blazer de ocho botones paralelos para una cena de Carolina Herrera. Llega al taller con la ilusión de ahondar en el mundo del corte y la confección, por ser la base de la industria en la que ha trabajado más de 25 años.

Mario Vaquerizo. Madrid - Cantante y showman - @mariovaquerizooficial Mario Vaquerizo Licenciado en Periodismo, cantante, mánager, escritor y rostro televisivo. Líder de Nancys Rubias, destaca como figura pop influyente en la cultura española. La costura forma parte de su ADN gracias a su abuela, modista autodidacta que trabajó en tiendas de alta costura. Mario creció entre telas, jaboncillos y una mesa camilla, disfrutando de una infancia feliz en un “matriarcado estupendo” junto a su madre, su tía Elena y su abuela Luisa. Mario es un apasionado de la moda, le gusta sentirse bien y expresarse con un estilo eléctrico que mezcla el rock setentero con la sofisticación punk. El pantalón pitillo negro es una de sus señas de identidad. Guarda con cariño una colección de camisetas que Nacho Canut le regaló cuando se conocieron, prendas que él mismo lució en la época de los Pegamoides. También recuerda con gran afecto a su amigo el diseñador David Delfín, quien diseñó su traje de novio cuando se casó con Alaska en España. En ‘Maestros de la Costura Celebrity’ quiere aprender a confeccionar sus propias prendas, porque “el pantalón que quiero no siempre existe”. Tras un accidente ve peor y necesita gafas para hilvanar; por eso su amuleto será una lupa y una estampita de Santa Lucía, patrona de los modistas y de los ciegos, que le regaló su hermana Marta.

Mariola Fuentes. Málaga - Actriz - @mariolafuentesactriz Mariola Fuentes Comenzó su carrera televisiva en 1994 y alcanzó la fama con series de gran éxito, ‘Médico de familia’ entre ellas. Más recientemente ha protagoniza ‘Silencio’, la miniserie de Eduardo Casanova. En el cine ha trabajado en títulos como ‘Días contados’, ‘Carne trémula’, ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’, ‘Poniente’, ‘Hable con ella’, ‘Volando voy’, ‘Chuecatown’, ‘Los abrazos rotos’, y ‘¡Ay, mi Madre!’. En teatro, ha interpretado en ‘La Ley de la Selva’, ‘El manual de la buena esposa’, ‘El Florido pensil’, ‘Ojos que no ven’, ‘Medusa’, en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, y ‘Blood Wedding’, en el Malthouse Theatre de Melbourne. También fue maestra de ceremonias en ‘The Hole Zero’ y ha participado en otros formatos televisivos. Perfeccionista declarada, afronta el reto de aprender a controlar el tiempo de coser. Su madre le enseñó lo básico y su primer contacto real con la costura fue en el cabaret, donde cosía a mano lentejuelas, plumas o lo que hiciera falta. Su estilo es versátil: puede llevar un chándal o un vestido años 50. En su armario guarda con cariño un mono del diseñador David Delfín.

Pau Echaniz. Donostia - Piragüista olímpico - @pauerangerr Pau Echaniz Con solo 24 años tiene una doble vida: piragüista profesional y diseñador autodidacta. Considerado una de las jóvenes promesas del deporte español, logró la medalla de bronce en K1 individual de los Juegos Olímpicos de París y el oro en los Juegos Europeos de Cracovia 2023, además de otras medallas logradas en distintas categorías. Su relación con la costura nació durante la pandemia, cuando con 19 años cogió por primera vez una máquina de coser. Un año después, se matriculó en dos grados superiores: uno en Vestuario a Medida y de Espectáculos; y otro en Patronaje y Moda, desde entonces no ha dejado de practicar. Cose casi a diario e incluso viaja con su máquina de coser a las competiciones. Su primera maestra de la aguja fue su abuela Laly, quien le enseñó las puntadas básicas. Lo primero que bordó fue “Ranger”, nombre que hoy lleva su propia marca de ropa, diseñada y confeccionada íntegramente por él. Sus tejidos favoritos son la piel y el cloqué, mientras que las gasas y las sedas son su peor pesadilla, por lo difíciles que resultan de manejar. Su prenda más especial es un traje que lució en la gala del Comité Olímpico Español, una pieza que diseñó y cosió él mismo y recuerda que fue algo “brutal”.

Pepón Nieto. Málaga - Actor - @peponnieto Pepón Nieto Con casi tres décadas de trayectoria, es uno de los actores más reconocidos del país. En televisión ha participado en éxitos como ‘30 Monedas’, ‘Veneno’, ‘Los hombres de Paco’, ‘Periodistas’ o ‘Amar es para siempre’. En cine suma más de veinte películas con directores de la talla de Álex de la Iglesia, Imanol Uribe, Manuel Gutiérrez Aragón, José Luis García Sánchez, Manuel Iborra... Se ha subido al escenario de los mejores teatros de España en los montajes ‘Martes de Carnaval’, ‘El jurado’, ‘¡Ay Carmela!’, ‘El eunuco’ y ‘La comedia de las mentiras’, con récord de público en el Festival de Mérida. Su trayectoria ha sido reconocida con premios como la Biznaga de Plata Málaga Cinema al Mejor Actor, el Premio Max al Mejor Actor, el Premio Ercilla de Teatro y el Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Secundario de Televisión, entre varios reconocimientos honoríficos. Aunque no sabe coser, afronta este reto con humor y curiosidad: su objetivo es aprender sin romper la máquina y llegar al sexto programa. Ha aprendido lo básico junto a Canco Rodríguez, amigo y exconcursante. Su estilo es sencillo y práctico, y siente pasión por la moda. Guarda con cariño una camiseta de la marca que creó junto con un amigo y el diseñador David Delfín, con quienes fundó una pequeña firma antes de que el diseñador alcanzara la fama y a quien conoció en su infancia en Marbella.