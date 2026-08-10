Nuevas familias buscan su compañero ideal en una nueva entrega de 'Dog House'
- El programa líder de la noche de los martes cautivó la semana pasada a casi 2,2 millones de espectadores únicos
- Martes 11 de agosto, después de ‘Viaje al centro de la tele’ en La 1 y RTVE Play
En este nuevo episodio de ‘Dog House’, seis historias llegan al centro de adopción con la esperanza de encontrar a su compañero ideal. El programa presentado por Chenoa es líder la noche de los martes con una cuota del 10,7 % y casi 2,2 millones de espectadores únicos.
En esta nueva entrega, una pareja conoce a una cachorrita que fue rescatada nada más nacer de una muerte casi segura y que ahora busca una segunda oportunidad. Además, dos novios psicólogos quieren dar el primer paso para formar la familia con la que siempre han soñado. El público también conocerá a una familia cuya hija con necesidades especiales establece una conexión tan inmediata como emocionante con uno de los perros.
Desde Sevilla llega una familia decidida a encontrar al nuevo miembro de su hogar. Una mujer policía, que nunca ha tenido perro, se enfrenta a una experiencia completamente desconocida para ella. Y una madre y su hijo, llegados desde Barcelona, esperan descubrir si entre los perros del centro se encuentra ese compañero que encaje perfectamente en sus vidas.
Así es ‘Dog House’
Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Dog House’ muestra el funcionamiento diario de un refugio que se esfuerza por encontrar una familia ideal para cada perro. El programa promueve los valores del respeto hacia los animales y apoya la adopción como vía prioritaria. En su versión española, está presentado por Chenoa, conocida por su amor por los animales y su compromiso con la adopción responsable y las causas solidarias.