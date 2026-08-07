Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid), quinto duelo de 'El Grand Prix del Verano'
El verano continúa con una nueva cita de 'El Grand Prix del Verano', que llega tras revalidar el favor de la audiencia. En esta ocasión, serán los vecinos de Pravia (Asturias), con la influencer Ivana Rodríguez como madrina, y los de Serranillos del Valle (Madrid), apadrinados por el cómico Raúl Pérez, quienes competirán en una noche repleta de humor, emoción y pruebas para seguir avanzando en la competición.
‘El Grand Prix del Verano’ sigue siendo uno de los programas preferidos del público y revalida su liderazgo en cada entrega. El pasado lunes lo hizo con 958.000 espectadores, un 12,3% de cuota y 3.208.000 contactos.
Pravia – Serranillos del Valle
Los concursantes de Asturias y Madrid tendrán que demostrar su destreza en algunos de los juegos más emblemáticos del programa, como los Súperbolos o Pingüinos matemáticos, y enfrentarse también a retos como la exigente Cucaña, en una velada en la que no faltarán las caídas, las risas y el espíritu festivo que caracteriza al formato.
Raúl Pérez sorprenderá además con algunas de sus imitaciones más populares, poniendo aún más humor a una noche llena de rivalidad y diversión. Al frente de esta gran cita volverá a estar Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla, que pondrán el broche a una nueva noche de entretenimiento para toda la familia.