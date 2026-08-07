Pravia (Asturias) y Serranillos del Valle (Madrid), quinto duelo de 'El Grand Prix del Verano'

El verano continúa con una nueva cita de 'El Grand Prix del Verano', que llega tras revalidar el favor de la audiencia. En esta ocasión, serán los vecinos de Pravia (Asturias), con la influencer Ivana Rodríguez como madrina, y los de Serranillos del Valle (Madrid), apadrinados por el cómico Raúl Pérez, quienes competirán en una noche repleta de humor, emoción y pruebas para seguir avanzando en la competición.

‘El Grand Prix del Verano’ sigue siendo uno de los programas preferidos del público y revalida su liderazgo en cada entrega. El pasado lunes lo hizo con 958.000 espectadores, un 12,3% de cuota y 3.208.000 contactos.