Nueva batalla de pueblos en el Grand Prix del Verano 2026: quiénes son, conoce a los padrinos y el horario

Polinyà es el primer pueblo que gana el Grand Prix del Verano 2026. La localidad barcelonesa se impuso a Cantalejo en el estreno de la temporada y, además, se coloca al frente de la clasificación general con 36 puntos, frente a los 19 del equipo segoviano. Ahora llega el turno del segundo enfrentamiento, un duelo norte-sur entre Zumarraga (Gipuzkoa) y Balanegra (Almería), que buscarán convertirse en el segundo pueblo clasificado de esta edición.

Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur reciben a los dos equipos, que llegan al programa como auténticos torrentes de energía y con un firme compromiso con la competición. Tienen doce pruebas por delante en un enfrentamiento que promete intensidad, entrega y mucha diversión.

Garbiñe Muguruza y Torito, padrinos de excepción Al lado de los pueblos están sus padrinos. La tenista Garbiñe Muguruza acompaña a Zumarraga y Quique Torito va con Balanegra. Dos perfiles muy diferentes que comparten el mismo objetivo: defender a sus respectivos pueblos. Ambos acompañan a los concursantes desde las gradas y se enfrentan también a algunos de los retos en una noche en la que los padrinos vuelven a tener un papel fundamental en la competición. Así son los doce pueblos que participan en el Grand Prix 2026: conoce sus curiosidades y elige favorito

Nuevos juegos y grandes clásicos del Grand Prix La competición comienza con Pasión de capitanes, la prueba en la que los equipos se juegan la carta dorada, el comodín que permite duplicar la puntuación de uno de los juegos del programa. La noche arranca fuerte con Troncos locos, uno de los clásicos, antes de dar paso a una de las novedades de la temporada: Acupuntura de altura. La nueva prueba propone una loca yincana con la que el equipo creativo del programa demuestra, una vez más, que la imaginación sigue siendo una de las señas de identidad del Grand Prix. Tras sorprender a los espectadores con el estreno de Hormigas para siempre, el concurso amplía su catálogo de pruebas con una nueva propuesta tan imprevisible como divertida. Balanegra y Zumarraga también se enfrentan a juegos como Pingüinos matemáticos, Ardillas pillas, Patata caliente, Recoge cocos, La cucaña o Tiro al pingüipato, antes de afrontar la recta final de la competición.

Hámsters a la carrera estrena una nueva mecánica Otra de las novedades llega en Hámsteres a la carrera. La prueba incorpora esta temporada una figura que puede resultar fundamental: el socorrista. Cada equipo cuenta con uno de sus integrantes dentro de la piscina para ayudar a sus compañeros si se quedan atrapados dando vueltas dentro de las bolas. Una nueva condición que añade otro elemento a uno de los juegos más imprevisibles del programa y que puede resultar decisiva para conseguir completar el recorrido. 11.08 min Estreno Hormigas para siempre: Polinya y Cantalejo