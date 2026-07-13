Repasamos los mejores momentos de Lalachus en RTVE: Del amor de verano a la estampita

La cuenta atrás para el regreso del Grand Prix del Verano ya ha comenzado. Este lunes 13 de julio, alas 21:45 horas, La 1 y RTVE Play estrenan una nueva edición del concurso más veraniego de la televisión. De nuevo, estará al frente Ramón García junto a Lalachus, Gorka Rodríguez como nuevo copresentador, Wilbur y, cómo no, la mítica Vaquilla. El primer duelo enfrentará a Polinyà (Barcelona), apadrinado por Valeria Ros, y Cantalejo (Segovia), con Boris Izaguirre como padrino.

Con Lalachus como parte fundamental de este mítico concurso, aprovechamos para repasar algunos de los momentazos que han convertido a la colaboradora en una de las caras más reconocidas de RTVE, dentro y fuera del Grand Prix.

La madre de Lalachus conquista La Revuelta Si hay algo que caracteriza a Lalachus es su capacidad para convertir cualquier anécdota en un gran momento de la televisión. Una de las más recordadas es la que contó durante su sección en La Revuelta donde la humorista explicó el particular uso que su madre, Rufi, hace de un emoticono muy concreto de WhatsApp. Con las capturas reales de la conversación en pantalla, Lalachus fue mostrando cómo su madre recurría al emoji de la cara 'sexy' en los contextos más locos. Desde comentar la ausencia de un familiar en un cumpleaños, hasta responder a una amiga que se quejaba de dolores por el frío. "Va a tope", resumió la propia colaboradora. La Revuelta La Revuelta | La madre de Lalachus usa mal los emojis Lalachus explica los errores que comete su madre al utilizar los emojis y pide desde La Revuelta que hagamos más fotos a nuestras madres y abuelas para no olvidarlas Ver ahora

El amor de verano El paso de la cómica por el Grand Prix también dejó una historia de amor o al menos eso contó ella. Lalachus confesó en La Revuelta que la mítica Vaquilla se había convertido en su particular 'amor de verano'. "Hubo mucha tensión sexual", dijo e incluso desveló que "acabamos liándonos la Vaquilla y yo". Tras contar ese inesperado secreto, apareció en el plató como invitación sorpresa su querida Vaquilla para corroborar lo ocurrido. Entre lágrimas, abrazos y mucho amor, Lalachus dedicó un precioso poema a la mascota del programa, demostrando que su amor es verdadero. La Revuelta La vaquilla del Grand Prix sorprende a Lalachus en 'La Revuelta' de Broncano 'LA REVUELTA 1' LALACHUS Ver ahora

David Broncano y Lalachus se transforman en La Bella y la Bestia La Navidad tampoco se entiende sin Lalachus. Antes de la emisión de Telepasión, la colaboradora llevó toda su ilusión a La Revuelta imaginando cómo sería participar en el tradicional especial navideño de RTVE. La fantasía terminó convirtiéndose en realidad dentro del propio programa, donde ella y David Broncano recrearon una divertida versión de La Bella y la Bestia. Con Sergio Bezos convertido en la señora Potts, el plató se transformó por unos minutos en un auténtico musical. El resultado fue uno de los momentos más comentados de la temporada. "Ha sido el mejor día de mi vida", confesó Lalachus tras la actuación. La Revuelta La Revuelta | Lalachus monta su Telepasión personal con David Broncano Lalachus, ilusionada con la posibilidad de participar en Telepasión, monta toda una escena de 'La Bella y la Bestia' junto a David Broncano. Ver ahora

La maldición de la estampita Siguiendo con la época navideña, las Campanadas presentadas por Lalachus y David Broncano dieron para mucho. Con su peculiar sentido del humor, los presentadores quisieron enseñar al público sus amuletos para empezar con buen pie el nuevo año. Pero hubo uno que se llevó todo el protagonismo: la ya famosa estampita de la Vaquilla del Grand Prix. Aquella broma acabó dando mucho de lo que hablar. La estampita generó una gran polémica e incluso estuvo a punto de llevar a Lalachus ante los tribunales. Finalmente, la Justicia archivó la denuncia al considerar que se trataba de una broma realizada dentro del contexto humorístico. Campanadas de Fin de Año Los amuletos y deseos de Broncano y Lalachus en las Campanadas: vivienda digna y adiós al bullying Ver ahora

Un saludo que pasó a la historia Otro de los grandes momentos de esas Campanadas, sin duda, fue el saludo histórico de Lalachus y Broncano. Desde la terraza en la Puerta del Sol, decidieron llamar la atención de Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que se encontraban preparando su propia retransmisión en la cadena vecina. Con un megáfono en mano, Broncano insistió hasta conseguir que desde la otra terraza les devolvieran el saludo. Esta improvisada escena dejó uno de los momentos más comentados de la noche, considerado por muchos como historia de las Campanadas. Campanadas de Fin de Año Broncano y Lalachus hacen historia: el saludo con Pedroche y Chicote Ver ahora

Los imprescindibles de Lalachus Otra de las paradas obligatorias de la cómica fue el Benidorm Fest. En un pequeño descanso antes de presentar el Benidorm Calling, el programa previo al festival, Lalachus quiso compartir su particular kit de supervivencia para una semana en la ciudad alicantina. Zapatillas de andar por casa, antifaz para proteger "estos ojitos" y el icónico "perrete" de La Revuelta para no olvidarse de "su chico" fueron algunos de los elementos imprescindibles de su equipaje. No faltaron tampoco las gafas de sol ni el bañador para un posible chapuzón en las playas de Benidorm.