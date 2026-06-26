Lalachus nos desvela su último proyecto

Mar Villalobos ha tenido una cita con una madrileña de altura. Una mujer que se ha hecho un hueco en la televisión y en nuestros corazones. La Revuelta, Grand Prix e, incluso, las campanadas… ¡Es una mujer de bandera! Y, con estas pistas, seguro que ya sabéis de quién hablamos, de la inconfundible Lalachus. La humorista nos ha enseñado algunos lugares de Madrid que se han vuelto muy importantes para ella y nos ha hablado de su último proyecto.

Lalachus da la sorpresa con su nuevo proyecto El recorrido ha empezado en el Teatro Capitol de Gran Vía, donde Lalachus tuvo su espectáculo “K decirte k no sepas”, con Bertus, y también estuvo en “Estirando el chicle” con Carolina Iglesias y Victoria Martín. Ella lo ha bautizado como el “Brodway” de Madrid, un lugar muy especial para ella. Pero no se queda ahí, ahora también se adentra en la interpretación, su nuevo proyecto. La presentadora va a interpretar a Sol, en la serie Olivia, donde interpretará a la dueña de un bar del pueblo donde tienen lugar la historia. Y esa no es la única sorpresa, también ha confesado que ha compartido rodaje con uno de los presentadores de Aquí la Tierra, Jacob Petrus.

Cocinera de nivel Lalachus no solo ha hablado de sus proyectos, también se ha puesto manos a la obra creando unas deliciosas gildas. Un plato que reconoce que le gusta, sean cuales sean sus componentes, pero no solo eso. Ha dejado claro que no hay nada que se le resista, porque justo después se ha acercado al Mercado Maravillas, donde se ha puesto el delantal para apuntar los consejos de todo un experto frutero. No ha dejado nada pendiente, y pronto podremos verla en su primera serie, Olivia, en Disney Plus. Sin olvidar los dos grandes proyectos que más la han ilusionado, La Revuelta y Grand Prix. Conociéndola, podríamos pensar que el día menos pensado nos pide un micrófono terrícola y se lanza a hacer reportajes con nosotros. Aquí la Tierra Lalachus sorprende con su nuevo proyecto Ver ahora