Así entrena Oriol Cardona, el último oro olímpico español en esquí

Si hace poco conocíamos a una deportista de nivel como Garazi Sánchez, esta vez es el turno de Oriol Cardona, otro destacado deportista de élite, especializado en esquí de montaña. Un deporte del que aún nos queda mucho por descubrir. ¡Te lo explicamos!

Un hombre de récord Cardona ha recibido a Koldo en Gautegiz Arteaga (País Vasco), un lugar en el que puede entrenar sin sufrir por el calor y en el que además respira felicidad, algo que también ha notado el reportero en su visita. Allí han podido hablar del trabajo de Cardona en este último año, un momento crucial para su carrera ya que el esquí de montaña debutó como disciplina olímpica y Oriol consiguió la medalla de oro. ¡Un objetivo que no se consigue todos los días! Un logro de nivel, pero lo es más su récord, un tiempo de 0:02:34:03, que ha dejado muy impresionado a Koldo, pero Cardona le ha quitado importancia. “No me acordaba. Cada carrera es diferente y las condiciones cambian mucho”, ha reconocido. El deportista ya tiene marcado su próximo objetivo: el Mundial de Esquí de Montaña, que se celebra en mayo de 2027.

¿En qué consiste esta disciplina? Cardona no ha dudado en explicar en qué consiste el esquí de montaña, en concreto, su modalidad de sprint. Es la prueba más corta y dura entre 2 y 3 minutos. La competición consiste en una subida y una bajada. Durante la subida se utiliza la técnica del “foqueo” con pieles sintéticas debajo de los esquís. Al llegar arriba se quitan las pieles y se realiza el descenso en un trazado similar al esquí alpino. Para lograr semejantes tiempos, el deportista dedica muchas horas a la bicicleta, a correr, normalmente por asfalto, y al gimnasio. Su objetivo es mejorar y superarse a sí mismo, y por el camino, conseguir todas las medallas posibles.