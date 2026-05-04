Fran Perea a través de sus lugares favoritos de Madrid

No hay quien haya visto su cara o escuchado su nombre sin cantar eso de “uno más uno son siete”, pero Fran Perea es mucho más. Ya han pasado veinte años desde el lanzamiento del conocido single, tres años más desde que le conocimos en Los Serrano como Marcos, y ahora no solo es actor y cantante, también es productor. Esta semana en Aquí la Tierra hemos podido conocer más sobre este intérprete malagueño afincado en Madrid, donde triunfa con la obra de teatro “El Efecto”.

Madrid a través de Fran Estudió Arte Dramático en Málaga antes de mudarse a Madrid. Una vocación que tuvo clara desde bien pequeño gracias a sus padres, que le inculcaron el amor por el teatro y la música. Por eso no es de extrañar que empezase a trabajar tan pronto en televisión. En su primera cita con Mar Villalobos, los dos se han acercado a los exteriores de la casa de los Serrano, el lugar emblemático que le cambió la vida al inicio de su carrera. Un lugar que le trae buenos recuerdos, como el Templo de Debod, donde ha confesado que pasó grandes momentos de su infancia gracias a su tío Samuel. Él no ha sido el único familiar al que ha mencionado Fran, también ha hablado de su abuela de quien ha heredado su amor por la cocina y una receta secreta de bizcocho de nata. Perea reconoce que en la cocina es más de dulce y no tiene problema en decir que es un “golosón”, pero en los últimos años ha tenido que enfrentarse a una dificultad que cada vez comparte más gente: el gluten. Por eso, el actor ha visitado junto a Mar una pastelería especializada en dulces sin gluten, La Oriental. Allí se han atrevido a crear unas “fran palmeras”, unas deliciosas minipalmeras bañadas en chocolate. Aquí la Tierra Mar Villalobos se cita con Fran Perea Ver ahora

Vallecas, su refugio El actor nos ha enseñado uno de sus restaurantes favoritos en su barrio, Vallecas. El lugar donde vive el actor y donde ha compuesto sus últimos discos y ha podido escribir su libro, Viaja la palabra. En este pequeño lugar sin pretensiones saben cuáles son sus platos favoritos: un buen chuletón y una ensalada de tomate con ventresca. Dos platos que el intérprete recomienda a todo el que acerque hasta allí. Igual lo hace con uno de los sitios más conocidos del barrio, el Cerro del Tío Pío, más conocido como “La siete tetas”. Un parque desde el que se puede ver gran parte de Madrid y desde el que también nos canta su último single, “Nos volvemos a ver”. Aquí la Tierra Fran Perea nos enseña su barrio, Vallecas Ver ahora