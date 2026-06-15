Vida entre cenizas: el secreto de los viñedos bicentenarios de Lanzarote

En Aquí la Tierra viajamos por nuestra geografía para encontrar algunas de las curiosidades más impresionantes. Hoy, Mar Villalobos visita Lanzarote para mostrarnos una técnica única en el mundo. Un milagro agrícola que se esconde a los pies del Timanfaya: el cultivo de la malvasía volcánica.

¿Qué lo hace tan especial? Lo especial de este cultivo es que hay que cavar en algunos metros de ceniza del Timanfaya, para llegar a la capa de arcilla. Ahí es donde se podrá plantar la parra. Los hoyos pueden alcanzar hasta 4 metros de profundidad por la cercanía con la zona volcánica, donde la nube de ceniza se acumuló de forma masiva tras las erupciones. La combinación de arcilla y ceniza es esencial para que el cultivo salga adelante, ya que la arcilla es necesaria para la plantación, pero la ceniza volcánica es primordial para mantener la humedad en el suelo, algo de suma importancia debido a las escasas lluvias en la isla.

Proceso de plantación y mantenimiento Mar ha acudido a plantar una nueva parra de malvasía volcánica para sustituir a unas que se habían secado y no habían logrado agarrarse. La reportera de Aquí la Tierra ha cavado sin descanso hasta dar con la arcilla, para después plantar su ejemplar nuevo. Una vez plantada, la parra puede tardar entre dos y tres años en estar lista para dar uvas. Eso sí, aunque pueda parecernos una eternidad, es más que rentable, ya que algunas parras de la zona de La Geria pueden llegar a durar hasta 200 años. ¿Lo conseguirá Mar con la suya?

Un vino muy especial Gracias a las condiciones extremas y la composición del terreno, el vino que se obtiene posee rasgos muy específicos, ya que la tierra aporta una gran cantidad de minerales, lo que contribuye a una mejor composición. El vino se describe como muy salino, persistente y aromático. O lo que es lo mismo, una joya más de Lanzarote.