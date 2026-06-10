¿Puede un queso perdido volver para conquistar a Europa?

En Aquí la Tierra no perdemos de vista la gastronomía de nuestro país. Somos amantes de todo lo que nos representa y la comida, sin duda, es uno de nuestros símbolos más directos. Algunos platos como el gazpacho o la paella conquistan por su originalidad, otros, como este queso, lo hacen con su naturalidad. Por eso, os contamos la historia del queso O Cebreiro madurado, el que está considerado como el queso medieval más preciado de Europa y que una vez se perdió, para poder volver a encontrarlo y cuidarlo para siempre.

¿Cuál es su origen? Este queso tiene su origen en el siglo IX en los monjes benedictinos del hospital de Santa María la Real de Piedrafita do Cebreiro, en la ruta del camino de Santiago. Ellos fueron los primeros en introducirlos, pero en siglo XVIII ya se había convertido en todo un lujo. Era uno de los quesos más caros del continente y se usaba como un regalo entre reyes. En concreto, Carlos III se lo regalaba a su hermana, la reina de Portugal. Fue en 1991 cuando se le otorgó la Denominación de Origen Protegida, pero en ese momento solo se elaboraba en su versión fresca o eso se pensaba, porque Carlos Reija, el maestro quesero artesano que nos ha contado su historia tenía claro que, en el pasado, un queso fresco no podía viajar por Europa y mantenerse comestible.

¿Cómo se recuperó este queso? Carlos Reija decidió seguir su instinto y pasó dos años investigando para demostrar que un queso de coagulación táctica si podía madurarse, algo que muchos consideraban imposible. Trabajó durante mucho tiempo en este queso y cuando estuvo preparado lo llevó al Salón Gourmet de Madrid, y no solo obtuvo la medalla de oro de su categoría, sino que fue proclamado Campeón Absoluto y Mejor Queso de España.