EspÃ¡rragos blancos y verdes: Â¿en quÃ© se diferencian?

Dafne Fernández es la encargada de respondernos a esta gran pregunta en Aquí la Tierra. ¿Espárragos blancos o verdes? ¿Qué les diferencia? Aunque los dos están muy ricos y tienen muchas formas de cocinarlos, hay una cosa que sí los hace diferentes, y es su forma de cultivarlos.

Diferencias entre espárragos blancos y verdes

Los dos tipos de espárragos vienen de la misma planta, la diferencia está en su exposición al sol. Los blancos se quedan ocultos bajo un plástico hasta el momento de su recogida, y los verdes están expuestos desde el principio al sol, por lo que hace la fotosíntesis mediante la cual se desarrolla la clorofila que es lo que realmente le da ese color verde. Por lo que, dependiendo de su forma de cultivo, tendremos un tipo u otro.

Tradicionalmente su temporada era muy corta y limitada a la primavera, pero actualmente se extiende desde febrero o marzo hasta finales de junio.

Los beneficios de los espárragos son muchos, pero sobre todo que son ricos en vitaminas A, C y E, su efecto diurético, la alta cantidad de fibra y su bajo contenido en calorías.