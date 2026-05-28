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EspÃ¡rragos blancos y verdes: Â¿en quÃ© se diferencian?

  • Descubre en qué se diferencian
  • Disfruta de los espárragos blancos con esta increíble receta
EspÃ¡rragos blancos y verdes: Â¿en quÃ© se diferencian?
EspÃ¡rragos blancos y verdes: Â¿en quÃ© se diferencian?
Sandra de la Torre Bermejo (AquÃ­ la Tierra)

 Dafne Fernández es la encargada de respondernos a esta gran pregunta en Aquí la Tierra. ¿Espárragos blancos o verdes? ¿Qué les diferencia? Aunque los dos están muy ricos y tienen muchas formas de cocinarlos, hay una cosa que sí los hace diferentes, y es su forma de cultivarlos.

Diferencias entre espárragos blancos y verdes

Los dos tipos de espárragos vienen de la misma planta, la diferencia está en su exposición al sol. Los blancos se quedan ocultos bajo un plástico hasta el momento de su recogida, y los verdes están expuestos desde el principio al sol, por lo que hace la fotosíntesis mediante la cual se desarrolla la clorofila que es lo que realmente le da ese color verde. Por lo que, dependiendo de su forma de cultivo, tendremos un tipo u otro.

Tradicionalmente su temporada era muy corta y limitada a la primavera, pero actualmente se extiende desde febrero o marzo hasta finales de junio.

Los beneficios de los espárragos son muchos, pero sobre todo que son ricos en vitaminas A, C y E, su efecto diurético, la alta cantidad de fibra y su bajo contenido en calorías.

Cómo sacarles el máximo partido a los espárragos blancos

Para sacarle la máxima rentabilidad a los espárragos blancos, Dafne ha visitado al chef José Carlos en el restaurante Barbudo, para elaborar una receta sencilla, pero muy sabrosa.

La propuesta de chef son unos espárragos blancos a la brasa acompañados de una emulsión de piparras, almendras tostadas y una salsa gribiche.

Espárragos a la brasa con salsa gribicheEspárragos a la brasa con salsa gribiche
Ingredientes Preparación
  • Espárragos blancos
  • Aceite
  • Huevos
  • Alcaparras
  • Pepinillos
  • Cebollino
  • Estragón
  • Eneldo
  1. Primero hay que cocer los espárragos durante aproximadamente 10 minutos para luego marcarlos a la brasa.
  2. Para la salsa gribiche hay que triturar aceite con huevo batido y tres yemas de huevo cocidas, para evitar que la salsa se corte.
  3. Una vez triturado, añadimos a la salsa alcaparras y pepinillo picado.
  4. Después, se añade el cebollino, un poco de estragón y una pizca de eneldo.
  5. Para la emulsión de piparras hay que batir el jugo de las piparras con aceite de oliva hasta obtener una mezcla homogénea.
  6. Por último, la colocación de los ingredientes: primero se coloca los espárragos braseados, encima la salsa gribiche, unas dotas de emulsión de piparras y las almendras tostadas.
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Espárragos blancos a la brasa con salsa gribiche
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