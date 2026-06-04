Agrivoltaica: la combinación entre tradición y la innovación

La tradición y la innovación no están reñidas. Una puede nutrir y fortalecer a la otra, para crear un bien mucho mayor con su unión. Este es el caso de la agrivoltaica, la fusión entre la agricultura más tradicional y la energía fotovoltaica. Una forma de integrar de manera armoniosa la sostenibilidad de las energías renovables con la agricultura. Hoy, te descubrimos todo lo que hay que saber sobre este tipo de producción en Aquí la Tierra.

Se define como la combinación de instalaciones fotovoltaica y cultivos agrícolas en un mismo espacio. En esta producción de Álava buscan estudiar cómo afecta la sombra de los paneles solares a los diferentes cultivos para comprobar si las dos actividades son compatibles.

¿Cómo es posible?

Para que el sistema sea una opción viable para el agricultor, la infraestructura cuenta con especificaciones diseñadas para no interferir en la labor diaria. Entre las características necesarias se encuentra la altura de las placas. Las placas solares deben estar elevadas a un mínimo de 4 metros de altura para que pueda pasar por debajo toda la maquinaria agrícola convencional. Además, los cultivos se siembran de forma perpendicular a los módulos de las placas.

Para su estudio, se realizan cuatro repeticiones en distintos escenarios de sombra para conseguir datos científicos precisos, como por ejemplo observar el crecimiento de patatas con sol de mañana y sombra de tarde.

Con esta investigación se busca ofrecer datos técnicos para que el modelo se pueda replicar y diseñar según las necesidades específicas de cada agricultor. El proyecto tiene en cuenta parámetros tan importantes como el suelo, la planta o el clima, lo que puede ser muy determinante para el desarrollo correcto de cada producto.