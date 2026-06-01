¿Qué ocurre cuando dejas el vino en manos de las mareas?

Reinventarse o morir, eso es lo que se suele decir, y en Comillas, Cantabria, lo han tomado al pie de la letra. Concretamente con esta antigua cetárea de langostas, que ha sido recuperada para un uso innovador que ha sorprendido a todos.

¿Qué es una cetárea? Una cetárea es un vivero, situado en comunicación con el mar, de langostas y otros crustáceos destinados al consumo. Este, en concreto, es una estructura construida en 1903 que se usaba como vivero de langostas. Está edificada con ladrillo macizo que fue fabricado por los propios curas en el seminario local, y con piedra volada extraída directamente del terreno. Esta construcción permitía que los pescadores almacenasen langostas cuando hacía buen tiempo o cuando el precio era bajo, para poder venderlas todo el verano, reservarlas para las fechas de Navidad o para guardarlas para los días de mala mar en los que el precio sube.

¿En qué se ha convertido? Hace tres años, en 2023, se recuperó la actividad original de cetárea para guardar productos como almejas u ostras, y ampliarla para incluir la maduración de vino bajo el mar. ¿Cómo es posible? Las condiciones de la cetárea son similares a las que tiene una bodega, por lo que la convierte en el lugar perfecto para madurar el vino. De hecho, la combinación de temperatura fría y estable y el movimiento constante de las mareas, hace el que vino se afine y se vuelva más armonioso, adquiriendo matices más elegantes que en una bodega convencional. Mikel Durán, uno de los encargados de esta tarea en Bodegas Vidular-Tragamares, asegura que este tratamiento pasa de ser vino de crianza a vino gran reserva. Aquí la Tierra De vivero a bodega en el mar Ver ahora