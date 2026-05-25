¿Sabías que estos animales tienen tres corazones? Te contamos cuáles son
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Uno de los momentos en los que más aprendemos en Aquí la Tierra es haciendo la compra. A veces descubrimos tipos de setas o limones, otros tipos de pescados y cómo sacarle el máximo partido, y otras qué son los cefalópodos y cuáles son los mejores. Para ello, Koldo Arrastia ha visitado la Pescadería Ruamar para recibir una clase maestra que nos sirva a todos.
¿Qué son los cefalópodos?
Son un tipo de animal invertebrado que no tienen huesos ni espinas y cuyo nombre significa “pies en la cabeza”. En esta familia podemos encontrar a los pulpos, los calamares o la pota.
Una de las curiosidades que más suele sorprender es que tienen tres corazones. Dos de ellos bombean sangre hacia las branquias y el tercero la distribuye por el resto del cuerpo.
Pulpo
Es el invertebrado más inteligente que existe, pero tiene una vida muy corta, de unos 2 o 3 años. Se alimenta de centollos y nécoras y prefiere el agua fría. La talla mínima legal para pescarlo es de 1 kilo, cualquier ejemplar por debajo de ese peso deberá ser devuelto al mar.
Es de sobra conocido que, para que no se pele al cocerlo, se debe “espantar”, sumergiéndolo y sacándolo del agua tres veces.
Calamar
Para pescarlos es necesario buscarlos por la noche, ya que se utilizan focos de luz en los barcos para llamar su atención y atraerlos a la superficie. Entre los calamares también se podrá ver diferencias: el de anzuelo mantiene mejor su piel y el de arrastre suele presentar su piel a pedazos.
Lo mejor para cocinarlos es hacerlos a la plancha sin limpiarlos, todo un lujo del mar.
Pota
Es un producto muy socorrido y es suele ser más barato que el calamar, por lo que muchas personas lo utilizan a menudo para rabas, arroces o paellas, ya que además es un producto muy tierno.
Sea como sea, cualquiera de estas opciones será una elección muy sabrosa y saludable, y será una buena idea incluirlo en nuestra dieta con cierta frecuencia.
Las mejores recetas para disfrutarlos
Aprende a hacer este pulpo a la cartagenera, un plato típico de Cartagena que se hace especialmente en las fiestas de San Martín y que tiene como protagonista el pulpo y unos grandes compañeros: los limones. Un producto típico de la zona que le da un toque de lo más refrescante a la receta.
José María Íñigo visitó hace unos años el restaurante Muñagorri para disfrutar de unas tostas de calamares en su tinta con un ingrediente secreto que le da un toque muy especial al plato. ¿Adivináis cuál puede ser?
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