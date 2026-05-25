¿Sabías que estos animales tienen tres corazones? Te contamos cuáles son

Uno de los momentos en los que más aprendemos en Aquí la Tierra es haciendo la compra. A veces descubrimos tipos de setas o limones, otros tipos de pescados y cómo sacarle el máximo partido, y otras qué son los cefalópodos y cuáles son los mejores. Para ello, Koldo Arrastia ha visitado la Pescadería Ruamar para recibir una clase maestra que nos sirva a todos.

¿Qué son los cefalópodos? Son un tipo de animal invertebrado que no tienen huesos ni espinas y cuyo nombre significa “pies en la cabeza”. En esta familia podemos encontrar a los pulpos, los calamares o la pota. Una de las curiosidades que más suele sorprender es que tienen tres corazones. Dos de ellos bombean sangre hacia las branquias y el tercero la distribuye por el resto del cuerpo.

Pulpo Es el invertebrado más inteligente que existe, pero tiene una vida muy corta, de unos 2 o 3 años. Se alimenta de centollos y nécoras y prefiere el agua fría. La talla mínima legal para pescarlo es de 1 kilo, cualquier ejemplar por debajo de ese peso deberá ser devuelto al mar. Es de sobra conocido que, para que no se pele al cocerlo, se debe “espantar”, sumergiéndolo y sacándolo del agua tres veces.

Calamar Para pescarlos es necesario buscarlos por la noche, ya que se utilizan focos de luz en los barcos para llamar su atención y atraerlos a la superficie. Entre los calamares también se podrá ver diferencias: el de anzuelo mantiene mejor su piel y el de arrastre suele presentar su piel a pedazos. Lo mejor para cocinarlos es hacerlos a la plancha sin limpiarlos, todo un lujo del mar.

Pota Es un producto muy socorrido y es suele ser más barato que el calamar, por lo que muchas personas lo utilizan a menudo para rabas, arroces o paellas, ya que además es un producto muy tierno. Sea como sea, cualquiera de estas opciones será una elección muy sabrosa y saludable, y será una buena idea incluirlo en nuestra dieta con cierta frecuencia.