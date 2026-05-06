Ruth Núñez, de la cocina al mercado de 'Barrio Esperanza'

Ruth Núñez nos conquistó en Yo soy Bea hace algunos años, pero ahora vuelve a estar de moda gracias a la serie del momento, Barrio Esperanza. La ficción de la noche de los miércoles se ha convertido en el mejor estreno de una serie en cuatro años. Por eso no es de extrañar que sus protagonistas atraigan todas las miradas también fuera de la serie, y por eso en Aquí la Tierra no han dudado en acercarse a Ruth para conocer mejor a su personaje, Mar.

Ruth Núñez se confiesa La actriz ha confesado que “Mar y Ruth son un pack. Van siempre juntas”, para lo bueno y para lo malo. Para interpretar a Mar, la jefa de cocina del colegio de Barrio Esperanza, Ruth se ha mimetizado con su personaje. Algo que no le ha costado especialmente, ya que como ella misma ha reconocido son muy similares. Las dos comparten el gusto por la cocina, la preocupación por la alimentación saludable, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. No sabemos si Ruth tiene su propio huerto, como intenta hacer en Barrio Esperanza, pero sí que es una gran amante de las verduras. De hecho, la intérprete ha confesado que sigue una dieta vegetariana desde hace años.

De compras con Ruth De pequeña ella también le daba “cambiazos” a algunos platos del comedor escolar, pero lo hacía para comerse el puré de verduras de sus compañeros a cambio de darles sus san jacobos, que aborrecía. Cosa que no hacía con los filetes de pollo empanados o las alitas al horno de su madre, que eran su debilidad. Ahora se resiste a comprar carne, pero se vuelve loca con los huevos de la pollería de Fernando, el mercado de barrio que se sitúa enfrente del colegio donde se graba la serie. “Fritos o como sea”, tiene claro que son un imprescindible en su día a día. Al igual que las verduras, sobre todo el brócoli, que ha reconocido que es su vegetal favorito. Pero eso no es todo, la actriz también nos ha dejado alguna recomendación de frutas de temporada que le encantan como las cerezas, los melocotones y los nísperos. ¡Todo un acierto en esta época!