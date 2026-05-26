La abeja negra: por qué es tan importante en España

En Aquí la Tierra hemos podido conocer la labor de Abeja Negra, una empresa que se dedica a la cría y conservación de la especie que le da nombre. La abeja negra es una raza autóctona de la península ibérica altamente resistente al cambio climático. Toda una joya en su mundo animal que hoy ha conquistado el programa.

A las abejas negras se las defines como una especie rústica con una gran capacidad de resistir a enfermedades y con una alta resistencia al cambio climático , por lo que se adapta mejor que otras especias a los cambios bruscos de temperatura que afectan a los ciclos de floración de las plantas.

¿Qué hace la empresa?

La empresa Abeja Negra está especializada en producir nuevos enjambres, tanto para su propia explotación como para la venta. Y, además, producen reinas de abeja negra, que se envían en cajas especiales que contienen una reina fecundada acompañada de abejas nodrizas. Para que, al llegar a su destino, la reina empiece a multiplicar las colmenas del comprador.

El proceso de cría de reinas tiene sus particularidades, y es que se tiene que tener un cuidado especial para evitar que la primera reina que nazca mate a las demás, para así poder asegurar la supervivencia de todas.

Es de vital importancia que las reinas encuentren alimento en sus primeros minutos de vida dentro de la jaula. Después, cuando haya sido aceptada por la nueva colonia, las nodrizas se encargarán de alimentarla con jalea real durante toda su vida.