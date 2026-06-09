Así es el "palacio" madrileño que inspiró la novela de Yunez Chaib, colaborador de 'La Revuelta'

Si eres seguidor de La Revuelta o te gusta echarte unas risas, seguro que conoces a Yunez Chaib, uno de los colaboradores del programa de Broncano y un cómico de nivel. En Aquí la Tierra hemos quedado con él para darnos un paseo por Madrid y para conocer su última faceta, la de novelista.

Madrid, su nuevo hogar Chaib se ha reunido con nuestra reportera Ángeles Cortina en la zona de Arganzuela para conocer mejor al artista. Allí ha contado que se ha nutrido de diferentes culturas, ya que nació en Melilla, después se fue a vivir a Mallorca y, desde hace cuatro años y medio, reside en Madrid, donde se graba el programa La Revuelta. En este tiempo ha hecho de Madrid su ciudad y ha encontrado sitios maravillosos donde refugiarse y no encontró un lugar mejor que el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela. Un sitio lleno de plantas que parece conocer muy bien y lo ha demostrado con creces en su visita guiada por las diferentes zonas del invernadero.

Amor por las plantas Se conoce sus nombres, su periodo de crecimiento y mucho más, Yunez Chaib es un gran amante de las plantas. Ha contado que todo viene del momento en que se mudó a Madrid. “Necesitaba tener muchas plantas para sentirme una persona adulta”, ha explicado en su paseo con Ángeles. Por eso, llenó su piso de 30 metros cuadrados con 30 plantas, por desgracia solo sobrevivió una planta, pero el cariño y el aprendizaje fue muy grande, tanto que es casi un experto. En el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela hay un escenario central y cuatro espacios cerrados que representan microclimas diferentes, albergando cuatro clases diferentes de plantas: dos tropicales, uno subtropical y uno desértico. Su favorito es este último, pero también tiene un hueco muy especial en su corazón para la subtropical, que le recuerda a su infancia y que ha inspirado partes de su novela, Corderito.