Así son los doce pueblos que participan en el Grand Prix 2026: conoce sus curiosidades y elige favorito

No hay verano sin calor y sin helados y tampoco hay verano sin Grand Prix. El programa más familiar y divertido que enfrenta a doce pueblos de España con pruebas llenas de humor y emoción vuelve este lunes 13 de julio desde las 21:45 horas por La 1 y RTVE Play, con el duelo entre Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia). Esta edición volverá a estar dirigido por Ramón García, al que acompañarán Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y, por supuesto, la vaquilla.

El Grand Prix es una oportunidad única para conocer nuevos pueblos de nuestra geografía. Nos adelantamos, haciendo una pequeña reseña con lo más destacado de la historia, tradición, cultura y gastronomía de cada uno de los doce seleccionados de esta edición para que, además, puedas participar ya en nuestra encuesta eligiendo a tu favorito.

Altura (Castellón). 3.849 habitantes

Altura (Castellón)

Situada en el corazón del Parque Natural de la Sierra de la Calderona, Altura es un importante punto de partida para el turismo activo y la observación de aves, pero también un enclave con una historia milenaria, que se remonta a la Edad de Bronce. Hoy forma parte de la conocida como Ruta del Grial de la Comunidad Valenciana, que propone un recorrido por 18 municipios en siete etapas. Merece la pena también una visita a su Muralla y a la Cartuja de la Vall de Christ, un monasterio cartujo del S. XIV, así como a La Primitiva, uno de los primeros lugares donde se realizaron cultos cristianos en la Comunidad Valencia. Sin olvidar, la capilla de la Cueva Santa, un lugar de peregrinaje con la Virgen María anciana vestida con traje de viuda. El paseo tiene una última etapa: el Museo del aceite, una antigua almazara hidráulica que recuerda que el olivo y el almendro son los dos productos clave de la gastronomía y la agricultura local.

Balanegra (Almería). 3.055 habitantes

Balanegra (Almería)Ayuntamiento de Balanegra

Las aguas cristalinas del mar Mediterráneo bañan esta localidad de la costa oriental almeriense, que se levanta a los pies de la Sierra Alhamilla. No fue hasta 2015 cuando se constituyó como municipio independiente, aunque su historia se remonta a muchos años atrás. Pescadores de la cercana Berja se habían asentado en la zona, aunque las incursiones de piratas impidieron que la población se consolidara. Para evitar estos ataques, los Reyes Católicos impulsaron la Torre de Alhamilla, que es todavía hoy el principal atractivo turístico de la localidad, junto con la iglesia parroquial, referente del arte urbano religioso por el grafiti que luce su fachada, obra del artista Nauni. Y, por supuesto, sus playas, de más de dos kilómetros de extensión y que reciben cada año la bandera azul.

Blanca (Murcia). 6.882 habitantes

Blanca (Murcia)

Encuadrada en la Vega Alta del Segura, el dato más curioso de Blanca es que, originariamente, se llamaba Negra, por su ubicación sobre la Peña Negra, una roca de origen volcánico única en la comarca. Cambió de nombre en el S.XIV, aunque no se conocen a ciencia cierta los motivos. Algunos hablan de una cuestión de imagen, ya que la peste negra asolaba España por aquel entonces, por lo que el nombre de Negra no resultaba atractivo. El castillo de Blanca, junto con las casas señoriales y el puente romano, son los principales atractivos culturales de la localidad, famosa también por sus encierros de novillos durante las fiestas patronales de agosto y por sus miradores al Valle de Ricote y al río Segura. El Mirador de Alto Bayna, asentado en un risco y con un extremo suspendido en el aire, corta la respiración.

Cantalejo (Segovia). 3.619 habitantes

Cantalejo (Segovia)Daniel_ParadaDaniel_Parada

Situada en uno de los extremos de la Tierra de Pinares segoviana, Cantalejo es naturaleza. Bosques y ríos han moldeado una localidad que ha vivido históricamente de la madera, siendo un importante núcleo carpintero. Además, las lagunas que la rodean, así como las Hoces del río San Juan y las Hoces del río Duratón atraen durante todo el año a gran cantidad de amantes de los deportes naúticos y de la observación de aves. Sus templos religiosos son su principal atractivo cultural, junto con el Museo del Trillo, donde se expone el trillo cantalejano, un apero de labranza inventado en el pueblo. Aunque si hay algo que distingue a Cantalejo es la gacería, una variante lingüística que surgió en el municipio en los S.XII-XIII, cuando era un importante núcleo industrial. Aunque tiene gramática castellana, incluye palabras en gallego, vasco, árabe y catalán y todavía lo hablan algunos vecinos.

Muros (A Coruña). 8.173 habitantes

Muros (A Coruña)L. Miguel Bugallo Sánchez

Este municipio marinero es uno de los núcleos medievales mejor conservados de Galicia, pese a que, en 1809, las tropas napoleónicas entraron en la ciudad y la arrasaron. Fue fundado en el S.XIII por el Rey Sancho IV de Castilla y su trazado e imagen hacen honor a su nombre. Es un sinfín de edificios nobles y robustos, hechos en piedra, junto con casas más humildes, también en piedra, con balconadas de hierro y soportales hechos a base de arcos en la planta baja, habitadas tradicionalmente por pescadores. El puerto es el núcleo económico de la localidad, que fue en los siglos pasados una potencia salazonera, y el paseo marítimo es actualmente uno de sus principales atractivos turísticos, junto con su iglesia parroquial, el mercado de abastos y el Muíño de Maré do pozo de Cachón, un antiguo molino que aprovechaba la energía de las mareas. Sin olvidar sus playas, entre las que destaca la Praia de Area Maior, una playa virgen junto al Monte Louro.

Pradejón (La Rioja). 3.742 habitantes

Pradejón (La Rioja)Ayuntamiento de Pradejón

Pradejón está íntimamente ligada a la fungicultura. Es el municipio que más champiñones y setas produce de toda España, una actividad que se inició a mediados del siglo pasado, aprovechando las bodegas de la localidad, en las que tradicionalmente se había venido fermentando vino. Durante los años ochenta fue el motor económico de la localidad y hoy en día sigue generando negocio, tras la apertura del primer centro de interpretación del mundo fungi del país. Pero Pradejón es también cultura. Fue el primer pueblo de España en el que se celebró un festival de música independiente y se ha convertido en los últimos años en un museo al aire libre con gigantografías y esculturas de todo tipo distribuidas por las calles. Bodegas musealizadas y la Fuente Vieja completan la oferta cultural de la localidad.

Pravia (Asturias). 7.792 habitantes

Pravia (Asturias)Pravia Turismo

Pravia llegó a ser villa y corte de la monarquía asturiana y todavía hoy quedan restos evidentes de la importancia de esta localidad, asentada junto al río Nalón, con imponentes edificaciones nobiliarias. Mantiene la forma circular propia de las poblaciones desarrolladas en el interior de recintos defensivos y sigue siendo también un importante núcleo pesquero y agrícola como reino del salmón y de la faba asturiana, materia prima de la fabada. El prerrománico asturiano tiene en Pravia varias ejemplos destacados, además de contar con el Museo del Prerrománico, centro de interpretación de este estilo. El paseo por la localidad no estaría completo sin una visita a la Plaza de Sabino Moutas, con un importante conjunto barroco promovido por el que fuera obispo de Tuy y natural de la villa, Fernando Arango Queipo.

Polinyà (Barcelona). 8.581 habitantes

Polinyà (Barcelona)Turismo de Cataluña

De pasado romano, era conocida como Paulinianum, por estar en las tierras propiedad de un ciudadano romano llamado Paulinus, y muchos son los vestigios que quedan de esta época en la localidad, por la que se cree que pasó la Via Augusta. Pero la historia de Polinyà es mucho anterior a los romanos. De hecho, en sus alrededores está el yacimiento de Can Llobateres, descubierto en 1965 y donde se encontraron restos de un mastodonte del Mioceno, el primer ejemplar de este tipo hallado en España. Pese a su desarrollo industrial, mantiene su pasado rural prácticamente intacto, con masías dedicadas a la actividad agrícola. Concretamente, a la producción de melones, patatas y judías del ganxet, unas alubias autóctonas, muy conocidas en toda Cataluña.

Quintanar del Rey (Cuenca). 7.508 habitantes

Quintanar del Rey (Cuenca)

Quintanar del Rey se encuentra en el sureste de la provincia de Cuenca, en la zona conocida como La Manchuela. Su origen como localidad está vinculado a las casas de labor de campesinos (o quintanas) que llegaban desde la cercana Villanueva de la Jara y su primer nombre fue el de Quintanar del Marquesado, en honor al Marqués de Villena, al que pertenecían los terrenos. En el S.XVI logró su independencia y pasó a la Corona, por la intermediación de Felipe II. El municipio está muy vinculado a la agricultura, principalmente al vino y a las setas y champiñones. La cultura también es muy relevante, con gran número de ermitas y la iglesia parroquial de San Marcos Evangelista, así como la naturaleza, contando en sus alrededores con el Molino de la Losa o el Parque Hondo del Río, ambos, lugares de esparcimiento junto al río Júcar.

San Juan de la Rambla (Tenerife). 4.987 habitantes

San Juan de la Rambla (Tenerife)

La actual San Juan de la Rambla es la unión de los barrios de San Juan y La Rambla y fue fundada en el S. XVI por el colono portugués Martín Rodríguez, quien levantó la ermita de San Juan Bautista entorno a la que se establecieron varias familias para aprovechar la riqueza agrícola de las tierras. La capital municipal, San José, está a unos 390 metros sobre el mar, pero la parte más elevada de la localidad se sitúa a más de 2.000 metros, lo que propicia una bajada pronunciada hacia el mar a cuyos lados surgen cultivos. Varios son los atractivos del municipio, aparte de la combinación de mar y bosques, con imponentes acantilados y barrancos. Uno es el Barrio de Las Aguas, con innumerables fuentes en sus alrededores. En esa zona se cultiva el aro, un tubérculo que sirve para la preparación de remedios estomacales. El Barrio de Los Quevedos ofrece importantes ejemplos de la arquitectura rural tradicional canaria y el Molino de Ruiz o Molino de la Grieta recuerda cómo eran las instalaciones hidráulicas dedicada a moler el gofio.

Serranillos del Valle (Madrid). 4.670 habitantes

Serranillos del valle (Madrid)

Su nombre viene de los serranillos, ganaderos que se asentaron en la zona sur de Madrid, en este enclave junto al arroyo Batres. Sigue siendo hoy un importante núcleo agrícola y ganadero, incluido en la Sagra madrileña, donde abundan los cotos de caza de liebres y perdices, de lo que queda evidencia en algunas de las numerosas esculturas que recorren el pueblo. Es el caso del Monumento al Galguero, la prensa de uva, o la más querida en la localidad: El Toro, símbolo de la tradición taurina de Serranillos. El listado de atractivos de la localidad se completa con una antigua Noria, con la que los habitantes sacaban el agua de los pozos. Además de esculturas y restos históricos bien conservados, Serranillos ofrece una interesante exposición de murales en sus fachadas, realizadas por algunos de los artistas urbanos más reconocidos de los últimos años.

Zumárraga (Guipúzcoa). 9.678 habitantes

Zumárraga (Guipúzcoa)

Localizada en la comarca del Alto Urola, su origen son caseríos dispersos entorno a la parroquia de Santa María de Zumárraga, hoy conocida como La Antigua, uno de los principales atractivos del municipio. Considerada como la catedral de las ermitas vascas, se cree que fue construida sobre un antiguo fuerte defensivo del S.XII y sobresale su cubierta con artesonado en madera de roble. Es el punto de partida de la conocida como Ruta de los Tres Templos Ignacianos, que la conecta con los cercanos santuarios de Aranzazu y Loyola. Uno de los vecinos más ilustres de Zumárraga fue Miguel López de Legazpi, colonizador de las Islas Filipinas, cuya estatua preside la Plaza Mayor. De tradición ligada al trabajo del mimbre y el junco, hoy es un núcleo industrial muy relevante en el País Vasco, vinculada al acero y la metalurgia.