Gorka Rodríguez cuenta cómo se ha preparado para 'El Grand Prix': "Nervios no había, pero responsabilidad sí"
- El vasco, que también es presentador de radio, asegura que le gustaría participar en más concursos
- Javi Hoyos ha confirmado en exclusiva su participación como padrino en El Grand Prix
La presencia de Gorka Rodríguez (Vitoria, 1982) en Teleplanistas lo revoluciona todo. El plató se llena de toallas, plantas tropicales, ventiladores, cubos y bolos. ¿El motivo? La ocasión lo merece. El presentador de El despertador de RNEes la última incorporación del programa más querido del verano: El Grand Prix.
El periodista Javi Hoyos y la nutricionista y chef Marta Verona han charlado con el comunicador vasco por su papel de narrador, las novedades del formato y qué planes tiene para el futuro. Para Hoyos, Gorka es "un niño de El Grand Prix" que ha cumplido su sueño. Eso sí: no ha habido forma de sonsacarle la fecha de emisión definitiva. "¿Tenemos fecha? Vosotros os enteráis de todo antes que yo", ha comentado entre risas.
El papel de los padrinos en El Grand Prix
Gorka Rodríguez inició su andadura en El Grand Prix el año pasado, cuando fue padrino de L'Alborç, en Tarragona. La experiencia le removió por completo. "¿Yo ya no voy a volver aquí nunca más?", se preguntaba. Una vez se apadrina a un municipio, no se puede repetir experiencia. Pero su pasión y su buen hacer le han abierto otra puerta: convertirse en narrador de uno de los concursos más míticos de TVE. La conversación ha dejado además una exclusiva: Javi Hoyos también será padrino esta temporada. ¿Con qué localidad? El periodista no ha querido desvelarlo.
Rodríguez asegura que se preparó a fondo para estar a la altura del reto. "Me puse nervioso en los ensayos", confiesa, aunque poco a poco fue encontrando el tono y el punto que el programa necesitaba de él. "Nervios no había, pero responsabilidad sí", sostiene. Además, buena parte de su trabajo pasa por improvisar constantemente, como recuerda Marta Verona. "Lalachus, Ramón y el resto del equipo se reían un poquito de mí porque yo soy muy de prepararme las cosas", admite. Su rincón, de hecho, estaba lleno de pósits, como corrobora Javi Hoyos.
Gorka Rodríguez ha puesto en valor el papel de los padrinos, ya que no todos se comportan igual. "Hay algunos que están muy callados. La gente, cuando empiece El Grand Prix, a ver si adivina quién y te digo que Javi no fue uno de ellos", apunta. "Yo no he sentido tanta presión en un programa en años", afirma Javi. "Acabas conectando con el pueblo muchísimo".
El nuevo formato incluye pruebas míticas y nuevos desafíos
Pruebas míticas como los troncos locos o los pingüinos matemáticos se mantienen. También regresa la cucaña, una de las más queridas por el público. Pero como siempre, el concurso se adapta a los nuevos tiempos y el locutor vasco ha confesado que hay una nueva prueba: pasión de capitanes. Será, además, la primera prueba a la que se enfrenten los 12 municipios participantes.
Con la energía que desprende Gorka Rodríguez, no extraña que él mismo quisiera participar en todo. Y así ha sido. "En algunos momentos, no voy a decir en qué momentos, quitan el primer tronco y el último para que la gente del equipo no salte...", explica porque, literalmente, "acabaríamos en el agua todos". Si el fuera el encargado de diseñar alguna prueba, implicaría a los mayores de 70 años en algunas de ellas, aunque reconoce que muchos prefieren no hacerlo.
El periodista vasco ha pasado por la radio, por la televisión, por concursos como El cazador STARS... ¿Con qué sueña Gorka Rodríguez? "Me gustaría seguir con los concursos", reconoce, y tiene claro por qué El Grand Prix funciona tan bien. "Sin duda, la familiaridad", resume. "Los programas que van para toda la familia, al final abarcan más audiencia. El Grand Prix es el programa por excelencia" y, además, la gente pedía a gritos su vuelta. Con la vaquilla María Fernanda ya localizada, solo queda esperar a que El Grand Prix dé inicio al verano de verdad.